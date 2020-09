4 cách giúp từ bỏ thói quen ăn uống xấu khiến bạn tăng cân

Để loại bỏ những thói quen ăn uống xấu, chẳng hạn như ăn vặt hay thích các món nhiều đường, đôi khi đòi hỏi rất nhiều ý chí và sự kiên trì.

Một số phương pháp đã được khoa học chứng minh là có giúp từ bỏ hiệu quả các thói quen ăn uống xấu, theo Eat This, Not That.

1. Dọn dẹp nhà bếp

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Environment and Behavior phát hiện một căn bếp lộn xộn, bừa bộn có thể kích thích chúng ta ăn nhiều hơn.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đưa bánh quy cho 100 phụ nữ. Một nửa ở trong nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng. Một nửa ở trong nhà bếp bừa bộn, đầy bát dĩa bẩn, giấy báo cũ và một số thứ khác.

Kết quả cho thấy những phụ nữ ở trong nhà bếp bừa bộn ăn lượng bánh quy nhiều gấp đôi những người ở trong nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng.

Do đó, các nhà nghiên cứu khuyến cáo để giảm ăn vặt, mọi người nên dọn dẹp gọn gàng không chỉ nhà bếp mà còn cả phòng ngủ.

2. Hình thành sở thích nào đó

Thói quen ăn uống gây tăng cân có thể xuất phát từ những điều gì đó đơn giản, chẳng hạn như buồn chán. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy khi buồn chán, chúng ta có xu hướng lựa chọn các món có nhiều đường hơn, theo chuyên san Journal of Health Psychology.

Khi cảm giác buồn chán kích thích cơ thèm ăn, cách ứng phó tốt là hãy tìm kiếm một sở thích nào đó và thực hiện chúng, chẳng hạn như đi bộ, làm vườn, vẽ, viết, đọc sách...

Hãy dọn dẹp gọn gàng nhà bếp vì căn bếp bừa bộn có thể kích thích chúng ta ăn nhiều hơn Ảnh: Shutterstock

3. Nấu ăn ở nhà

Khi ăn ở các hàng quán, chúng ta không thể kiểm soát được thành phần và cách chế biến món ăn. Những món này có thể chứa nhiều dầu mỡ hay đường bột. Ngoài ra, nhiều cửa hàng thức ăn nhanh bố trí không gian, màu sắc có tác dụng kích thích chúng ta ăn nhiều hơn.

Cách tốt để món ăn lành mạnh hơn, nhiều rau củ và ít dầu mỡ là hãy tự nấu rồi mang theo. Một nghiên cứu của các chuyên gia tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) phát hiện những người tự nấu ăn tại nhà có thể tiêu thụ ít hơn 200 calo/ngày sao với người thường xuyên ăn ngoài.

4. Ngủ đủ giấc