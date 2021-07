Khi đổ mồ hôi, bạn chủ yếu mất natri, điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến quá trình luyện tập của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng mất một số kali khi đổ mồ hôi.

Tất nhiên là bạn muốn ăn các loại thực phẩm giàu kali để không có nguy cơ bị thiếu kali, có thể bao gồm các triệu chứng như suy nhược và mệt mỏi, chuột rút và co thắt cơ, và khó thở…

Trong lịch sử, chuối được coi là một nguồn cung cấp kali quan trọng, với một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 422 miligam kali. Đó là khoảng 9% ước đoán lượng chất cần thiết mỗi ngày cho người khỏe mạnh (adequate intake, viết tắt là AI).

Hóa ra, có nhiều trái cây và rau quả chứa nhiều khoáng chất hơn chuối.

Dưới đây, là 4 loại thực phẩm phổ biến có nhiều kali hơn chuối, theo Eat This, Not That!

1. Quả bơ

Chỉ một nửa quả bơ chứa 487 miligam kali, hay còn gọi là 10% AI! Nếu bạn ăn toàn bộ quả bơ trong một lần ngồi, bạn sẽ cung cấp 20% lượng khoáng chất hằng ngày của mình.

2. Khoai lang

Khoai lang nướng Shuttertock

Nếu bạn yêu thích hương vị của khoai lang nướng, hãy biết rằng cơ bắp của bạn cũng đánh giá cao chúng. Một củ khoai lang cỡ trung bình chứa khoảng 541 miligam kali, chiếm 12% AI.

3. Rau bina (rau chân vịt, cải bó xôi)

Rau bina không chỉ là nguồn cung cấp sắt, vitamin K và magiê tuyệt vời mà còn chứa một lượng natri khá lớn. Giống như khoai lang, một chén rau bina đông lạnh chứa 540 miligam kali, đáp ứng khoảng 12% AI.

4. Dưa hấu

Dưa hấu vừa là một loại trái cây ngậm nước và giàu dinh dưỡng với hai quả dưa (khoảng 1/16 quả dưa trên mỗi quả nêm) chứa 640 miligam kali, hay khoảng 14% AI, theo Eat This, Not That!

Dưa hấu cũng cung cấp vitamin C, vitamin B6 và magiê.