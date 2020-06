4 loại thực phẩm rất tốt nhưng khi bạn bị bệnh thì nên tránh

Đối với các loại bệnh thông thường như cảm lạnh, hệ miễn dịch hoạt động tốt có thể giúp bạn khỏi bệnh mà không phải uống nhiều thuốc.

Một điều cần lưu ý là để cơ thể chống chọi tốt với bệnh tật, chúng ta cần tăng cường hệ miễn dịch và nạp đủ các loại vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng cần thiết khác, theo Eat This, Not That.

Dưới đây là những món lúc khỏe mạnh rất tốt cho sức khỏe nhưng khi bạn đang bệnh thì cần phải tránh xa:

Bơ

Bơ là loại trái cây giàu chất béo thực vật và các chất chống ô xy hóa. Tuy nhiên, khi cơ thể đang có bệnh và dạ dày không khỏe thì hàm lượng chất béo cao có thể gây khó tiêu.

Ngoài ra, trong trái bơ còn có nhiều histamine. Chất này khi tiêu thụ nhiều có thể kích thích viêm nhiễm trong cơ thể, khiến các mô mũi sưng lên và gây nghẹt mũi . Nếu bạn đang bị nghẹt mũi thì ăn bơ sẽ khiến tình trạng này thêm nặng, theo Eat This, Not That.

Sữa

Sữa là món có hàm lượng dinh dưỡng cao. Nhưng khi bị cảm, uống nhiều sữa sẽ kích thích cơ thể tiết nhiều chất nhầy. Chất nhầy tiết nhiều ở xoang mũi sẽ khiến nghẹt mũi thêm nặng, theo Eat This, Not That.

Cà phê

Nhờ có chất caffeine nên cà phê là loại thức uống phổ biến giúp cơ thể cảm thấy tỉnh táo khi buồn ngủ. Caffeine cũng có tác dụng giúp tăng sức bền khi tập luyện thể thao

Nhưng người mà cơ thể đang suy yếu vì bệnh thì không nên uống cà phê. Caffeine là chất lợi tiểu nên sẽ khiến cơ thể đào thải nước nhanh hơn và dễ dẫn đến mất nước. Tình trạng mất nước nếu kèm theo sốt nhẹ, khó tiêu sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và lâu bình phục hơn.

Sô cô la

Hầu hết các thanh sô cô la có hàm lượng chất béo bão hòa cao, có thể gây viêm nhiễm và khiến các triệu cứng của cảm lạnh, cúm thêm nặng, theo Eat This, Not That.