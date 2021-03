4 món cần phải tránh vì gây tích mỡ thừa dai dẳng

Muốn có cơ bụng săn chắc , ngăn mỡ thừa dai dẳng thì mọi người cần phải tránh các loại thực phẩm sau:

1. Bánh mì trắng

Bánh mì trắng là loại bánh mì làm từ bột trắng tinh luyện nên có thể gây tích mỡ bụng rất nhanh, ngay cả khi là làm từ bột ngũ cốc, theo Eat This, Not That!

Tuy nhiên, bánh mì trắng làm từ bột trắng tinh luyện của ngũ cốc thì khác. Nó đã loại bỏ rất nhiều chất xơ và protein. Ăn nhiều sẽ làm tăng đường huyết đột ngột và tích nhiều mỡ thừa.

2. Nước ngọt

Uống nước ngọt có gas không đường hay có đường đều có thể khiến kích thước vòng 2 tăng lên rất nhanh. Nhiều người nghĩ rằng uống nước ngọt không đường có thể không ảnh hưởng đến vòng eo. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Nhiều nghiên cứu phát hiện mối liên kết giữa nước ngọt không đường với chu vi vòng eo. Một nghiên cứu công bố chuyên chuyên san Journal of the American Geriatrics Society phát hiện những người uống nhiều nước ngọt không đường có tỷ lệ mỡ bụng cao hơn những người không uống.

Nguyên nhân các nhà nghiên cứu lý giải là vì khi uống nước ngọt không đường, nhiều người nghĩ rằng cơ thể họ đang nạp ít calo hơn, từ đó ăn nhiều hơn và làm tăng cân.

Khoai tây chiên chứa nhiều tinh bột và dầu mỡ sẽ dễ gây tăng cân Ảnh: Shutterstock

3. Khoai tây chiên

Bất kỳ khi nào bạn ăn nhiều tinh bột và dầu mỡ thì sẽ bị tăng cân. Điều này đặc biệt đúng với món khoai tây chiên.

Một nghiên cứu của các chuyên gia tại Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện những người thường xuyên ăn khoai tây chiên có thể tăng trung bình 1 kg trong khoảng 4 năm. Nếu bạn muốn ăn khoai tây thì hãy hạn chế dầu mỡ bằng cách nướng thay vì chiên.

4. Kem

Kem là món có nhiều đường, khi đi vào cơ thể sẽ làm dư thừa calo và gây tích mỡ thừa rất nhanh. Hơn nữa, đường và chất béo bão hòa trong kem có thể ảnh hưởng xấu đến các lợi khuẩn trong ruột, vốn đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tổng thể, theo Eat This, Not That!