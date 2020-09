4 món không được cho vào sinh tố vì dễ gây tăng cân

Tuy nhiên, một số thói quen khi làm sinh tố có thể biến một loại thức uống lành mạnh trở thành món có thể gây tăng cân

Dưới đây là những thứ tưởng rằng lành mạnh nhưng có thể gây tăng cân khi cho vào sinh tố:

1. Nước ép trái cây

Một số người thay vì cho nước vào ly khi xay sinh tố thì lại chọn nước trái cây. Họ tin rằng nước trái cây có nguồn gốc thực vật và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế có thể không phải như vậy, theo Eat This, Not That.

Nước trái cây dù có nguồn gốc là trái cây nhưng đã loại bỏ chất xơ , thành phần rất tốt cho sức khỏe. Không những vậy, một số loại còn chứa nhiều đường. Chính lượng đường này sẽ gây tăng cân.

2. Kem hay sữa chua

Để tăng hương vị cho ly sinh tố, một số người có thói quen cho thêm kem hoặc sữa chua vào. Tuy nhiên, kem và nhiều loại sữa chua lại chứa đường. Hệ quả là biến sinh tố từ món lành mạnh trở thành món có nhiều đường, làm giảm hiệu quả giảm cân.

Dù lành mạnh nhưng trái bơ cũng chứa calo và có thể gây tăng cân nếu ăn quá nhiều Shutterstock

3. Cho vào quá nhiều món lành mạnh

Trái bơ được xem là siêu thực phẩm vì giàu chất béo lành mạnh , chất chống ô xy hóa và nhiều dưỡng chất cần thiết khác cho cơ thể. Thêm bơ vào sinh tố sẽ tăng cường thêm dinh dưỡng cho thức uống này.

Tuy nhiên, cho quá nhiều bơ có thể gây phản tác dụng. Dù lành mạnh nhưng trái bơ cũng chứa calo và có thể gây tăng cân nếu ăn quá nhiều.

Một số loại thực phẩm lành mạnh khác như bơ đậu phộng, bơ hạnh nhân cũng không được cho nhiều vào sinh tố. Các chuyên gia khuyến cáo không nên thêm vào quá 2 muỗng cà phê bơ đậu phộng hay hạnh nhân trong một ly sinh tố.

Bơ, hạnh nhân nếu ăn vừa phải rất tốt cho sức khỏe vì giàu magiê, mangan, vitamin E và chất chống ô xy hóa flavonoid, vốn có tác dụng ngừa bệnh tim và ung thư, theo Eat This, Not That.

4. Trái cây đóng hộp

Trái cây đóng hộp dù có nguồn gốc từ trái cây tươi nhưng nhiều loại đã được thêm vào xi rô để tăng thêm hương vị. Lượng xi rô này có thể chứa đến 20 gram đường mỗi hộp. Do đó, nếu bạn muốn thêm trái cây vào sinh tố thì hãy ưu tiên trái cây tươi, theo Eat This, Not That.