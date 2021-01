4 quy tắc vệ sinh cơ bản trước và sau khi tập gym

Dưới đây là 4 quy tắc cơ bản mà mọi người phải tuân theo trước và sau khi tập luyện, theo Times of India.

Hầu như tất cả mọi người đều làm điều đó: lau mồ hôi bằng cách sử dụng tay áo của áo thun. Nhưng bạn không bao giờ được làm điều đó. Chỉ dùng khăn khô để lau mặt. Điều này làm giảm khả năng truyền vi trùng từ áo thun sang mặt (miệng, mũi và mắt).

Cho dù bạn tập luyện tại nhà hay tại phòng tập thể dục, hãy tuân thủ quy tắc này để lau sạch thiết bị trước và sau khi tập luyện. Điều này là do vi trùng thích ẩn náu trên các thiết bị tập thể dục đầy mồ hôi, điều mà bạn thực sự không muốn.

Bạn có thể sử dụng bình xịt khử trùng hoặc khăn ướt kháng khuẩn để làm sạch thiết bị trước và sau khi sử dụng.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát , câu thần chú mới là “Chia sẻ là không quan tâm” (Sharing is not caring). Dùng chung đồ dùng cá nhân của bạn như khăn tắm, tai nghe, chai lọ có thể truyền vi khuẩn, nấm men và nấm từ người này sang người khác, theo Times of India.