4 tác dụng giảm cân ít người biết của táo

Chứa ít calo

Dù mỗi loại táo có hàm lượng calo khác nhau nhưng nhìn chung tất cả đều có thể người ăn giảm cân , đặc biệt là khi táo được dùng để thay thế cho bánh mì , bánh ngọt trong các bữa ăn nhẹ, theo Eat This, Not That!.

Nếu trong những bữa ăn này, một trái táo không thể giúp bạn thỏa cơn đói thì hãy dùng kèm táo với những món giàu protein như đậu phộng, sữa.

Giàu chất xơ

Một trong những bí quyết muốn giảm cân hiệu quả là hãy ăn nhiều chất xơ . Chất xơ không chứa chất dinh dưỡng và giúp tạo cảm giác no lâu. Nhờ đó, chúng ta sẽ ăn ít hơn và giảm lượng calo nạp vào. Táo giàu chất xơ với mỗi trái chứa khoảng 5 gram chất xơ.

Ngoài ra, ăn chất xơ sẽ kích thích vi khuẩn có lợi trong ruột và làm tăng quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn.

Chứa nhiều nước

Uống đủ nước không chỉ giúp da không bị khô mà còn giúp giảm đau đầu . Các nghiên cứu cho thấy uống nhiều nước có thể góp phần đáng kể vào việc giảm cân và giảm mỡ

Ngoài uống nước trực tiếp, bạn cũng có thể bổ sung nước qua các loại thực phẩm hằng ngày, chẳng hạn như táo. Khoảng 86% thành phần của táo là nước.

Ít đường

Nếu bạn không bị tiểu đường thì không có việc gì phải theo dõi và quan tâm đến đường huyết. Nhưng với người giảm cân, yếu tố đường huyết rất quan trọng.

Trong vòng 2 giờ sau khi ăn, đường huyết sẽ tăng lên. Mỗi loại thực phẩm có mức tăng đường huyết khác nhau, được đo từ thang điểm 0 đến 100. Mức độ tăng đường huyết của táo là thấp, chỉ ở mức 36.

Điều này có nghĩa là táo chứa ít đường, ít calo, giúp đường huyết ổn định, tránh những cơn đói cồn cào do đường huyết tăng lên rồi giảm xuống đột ngột, theo Eat This, Not That!