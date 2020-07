4 thói quen này khiến bạn tự rước bệnh vào người

Sau đây là những điều mà ngay cả những người khỏe mạnh cũng cần phải biết, theo Eat This, Not That.

1. Tư thế ngủ không tốt

Một số tư thế ngủ thực sự có thể làm tổn hại đến sức khỏe. Nhiều người có thói quen nằm ngủ nghiêng một bên suốt cả đêm. Ngủ như vậy có thể gây áp lực lên cơ hoành và phổi. Theo Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Mỹ, tư thế ngủ tốt nhất là nằm ngửa.

2. Ăn nhiều cá biển

Cá là nguồn thực phẩm giàu a xít béo omega-3 rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, kích thước cá cần được lưu ý khi ăn. Đối với các loại cá biển như cá ngừ, kích thước cá càng lớn thì hàm lượng thủy ngân và một số chất gây hại khác càng cao, theo Eat This, Not That.

Những người thường xuyên ăn cá biển nên ưu tiên ăn những loại cá nhỏ như cá mòi, cá cơm hay cá thu, theo Eat This, Not That.

3. Không ăn đủ chất xơ

Trên thực tế, nhiều người đang ăn không đủ lượng chất xơ cần thiết. Chất xơ không những có lợi cho sức khỏe đường ruột mà giúp người ăn no lâu, giảm cơn thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân.

Để bổ sung chất xơ hằng ngày, chúng ta có thể thay thế một phần khẩu phần ăn hằng ngày bằng khoai, hạt chia, hạt lanh, bột yến mạch, bông cải xanh hoặc nhiều loại rau khác.

4. Dùng chất khử mùi chứa nhôm

Những loại chất khử mùi chứa nhôm có thể mang lại cảm giác mát mẻ cho người dùng. Tuy nhiên, sử dụng lâu dài có thể gây hại cho sức khỏe.