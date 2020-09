5 cách giúp bạn giảm đau mỏi lưng gáy sau khi thức dậy

Để giảm đau mỏi lưng gáy sau khi ngủ dậy, mọi người có thể áp dụng những cách sau, theo The Healthy.

Nếu lưng bị đau nhói thì cách tốt để giảm viêm đau là chườm lạnh bằng nước đá, sau đó chườm lại bằng khăn ấm. Khăn ấm có thể giúp giãn cơ và kích thích máu lưu thông đến vùng lưng bị đau nhức, theo The Healthy.

Có thể chườm lạnh và chườm ấm luân phiên nhau, mỗi loại khoảng 10 phút/lần. Một ngày có thể thực hiện vài lần.

Một số loại thuốc không kê đơn có tác dụng kháng viêm, giảm đau như ibuprofen sẽ giúp giảm đau lưng nhanh chóng. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ tại nhà thuốc.

Một tấm nệm quá mềm hoặc quá cứng đều có thể gây đau lưng khi ngủ. Để ngăn ngừa và giảm đau mỏi lưng gáy, mọi người cần phải lựa chọn tấm nệm có độ cứng vừa phải.

Đó là loại nệm đủ mềm để những phần như vai, mông có lún xuống nệm, đủ cứng để nâng đỡ cột sống khi nằm. Tư thế ngủ cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo nên ngủ nằm nghiêng hoặc nằm ngửa, không nên nằm sấp, theo The Healthy.

Nằm sấp sẽ khiến cổ và cột sống không ở trong trạng thái thoải mái và bị uốn cong. Tình trạng này có thể làm đau mỏi lưng gáy thêm nặng.

Nếu bạn thức dậy với cơn đau lưng đột ngột thì điều đầu tiên cần lưu ý là những hoạt động khi vừa mới tỉnh giấc. Khi chuông báo thức vừa reo, hành động cố rướn người tắt báo thức thật nhanh, lặp đi lặp lại nhiều lần có thể gây căng mỏi lưng. Bật dậy quá nhanh khỏi giường cũng có thể gây ra tình trạng này.

Nhiều người do tính chất công việc nên thường xuyên ngồi liên tục trên bàn làm việc. Để cơn đau lưng gáy mau khỏi, họ cần phải vận động nhiều hơn như thường xuyên đứng dậy đi lại, thực hiện một số động tác kéo giãn cơ hay xoay lưng. Cách này sẽ giúp co duỗi cơ hông, lưng dưới và gân kheo, theo The Healthy.