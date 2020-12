5 cách kiểm soát hiệu quả cơn thèm ngọt sau bữa ăn

Có một lý do khoa học đằng sau lý do tại sao cơ thể bạn thèm đồ ngọt sau bữa ăn. Quá trình tiêu hóa của cơ thể bạn bắt đầu ngay lập tức và cần năng lượng. Do năng lượng trong cơ thể tăng đột biến, bạn thèm thứ gì đó ngọt ngào và đường là nguồn năng lượng nhanh nhất mà cơ thể bạn có thể nhận được.