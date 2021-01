5 cơn ác mộng phổ biến nhất mà người mẹ mơ thấy

Những giấc mơ này có thể có rất nhiều ý nghĩa!

Các nhà nghiên cứu cũng đã giải mã rằng có một số giấc mơ phổ biến mà tất cả các bà mẹ đều trải qua, tại một số thời điểm trong khi nuôi con của họ.

Times of India liệt kê một vài trong số những giấc mơ.

Đây là cơn ác mộng có thể đánh thức bất kỳ bậc cha mẹ nào và chạy đến ôm con thật mạnh! Đúng! Cha mẹ thường có thể thấy những giấc mơ về mất người thân, hoặc trẻ em của họ, đặc biệt là khi họ còn nhỏ. Những giấc mơ cũng có thể liên quan đến việc mất chúng tạm thời và sau đó, tìm thấy chúng.

Theo một số nghiên cứu và phân tích, những giấc mơ về việc mất con có thể liên quan đến sự lo lắng của chính người mẹ về việc làm cha mẹ - quá tải hoặc căng thẳng với trách nhiệm gia đình, hoặc chỉ cảm thấy bất an vì những vấn đề trong quá khứ.

Trớ trêu thay, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng trong một số nền văn hóa , việc mơ thấy những điều như vậy được hiểu là biểu tượng của sự may mắn và sống lâu, theo Times of India.

Một cơn ác mộng phổ biến khác có thể đánh thức bất kỳ bậc cha mẹ nào là nhìn thấy con mình gặp nguy hiểm khi bị bỏ rơi, bị lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc trải qua một cuộc khủng hoảng kinh hoàng.

Mặc dù đây là một giấc mơ đáng lo ngại, nhưng hãy nhớ rằng nó không liên quan gì đến bạn với con bạn. Đó có thể là một phần mở rộng của cảm xúc của chính bạn - bạn có thể cảm thấy bị bỏ rơi, bị bỏ rơi hoặc có thể đang đấu tranh để vượt qua điều gì đó có thể xảy ra với bạn trong thời thơ ấu của chính bạn.

Đổ lỗi cho những lời chỉ trích, phán xét hay những so sánh liên tục, mỗi người mẹ đều phải trải qua một quãng thời gian khó khăn trong cuộc đời khi nhắc đến phong cách nuôi dạy con cái và chăm sóc con cái của mình.

Luôn luôn có suy nghĩ nếu một người là một người mẹ đủ tốt. Ý nghĩ kỳ lạ này cũng có thể xuất hiện trong những giấc mơ thường xuyên!

Các nhà nghiên cứu tin rằng việc nhìn thấy những giấc mơ như vậy là phổ biến đối với những người mới làm mẹ, những người thường xuyên lo lắng về việc nuôi dạy con cái.

Nó cũng có thể xuất phát nếu bạn có vấn đề chưa được giải quyết trong quá khứ hoặc cảm thấy nếu một trong hai bố mẹ của bạn không đủ năng lực trong việc chăm sóc bạn.

Tuy nhiên, không nên lo lắng nhiều. Nếu bạn mơ thấy một người mẹ tồi tệ, điều đó cho thấy bạn thực sự có liên quan như thế nào đến cuộc sống của con bạn. Hãy nhớ rằng, giấc mơ chỉ là giấc mơ! Tất cả các bà mẹ đều làm tốt công việc!

Mơ thấy một ngôi nhà có đầy trẻ em có thể là một giấc mơ dễ chịu đối với một số người, nhưng đồng thời cũng đáng sợ đối với một số người khác.

Một lý do có thể tại sao nhiều bà mẹ có thể mơ như vậy là vì mong muốn có thêm con trong lòng của họ, điều này có thể không được đáp lại.

Nếu bạn đã nghĩ đến việc mang thai lần nữa, điều này có thể xảy ra. Đó cũng có thể là một giấc mơ mà các bà mẹ bị hiếm muộn có thể thấy.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cảm thấy rằng giấc mơ có thể không liên quan đến trẻ em chút nào. Trên thực tế, có thể có nghĩa là một sự thay đổi đáng kể đang diễn ra!

Rất phổ biến với các bà mẹ mới sinh con, hơn 73% phụ nữ ghi nhận những cơn ác mộng sau sinh - hầu hết chúng thường liên quan đến việc các bà mẹ mơ thấy mất con, hoặc con của họ bị mắc kẹt ở đâu đó và không thể giải cứu chúng.

Mặc dù những giấc mơ sau sinh có thể xuất phát do sự lo lắng khi chăm sóc và chăm sóc trẻ sơ sinh, nó cũng có thể trở thành vấn đề do REM (Chuyển động mắt nhanh) phục hồi, liên quan đến chu kỳ giấc ngủ và thay đổi nội tiết tố . Nếu bạn là một bà mẹ mới sinh con thường xuyên thấy những giấc mơ này, hãy cân nhắc tìm kiếm sự giúp đỡ, theo Times of India.