5 dấu hiệu nguy hiểm ‘tố cáo’ bạn đang ăn quá nhiều bánh mì

Theo một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer, trong số 1.230 người từ 70 đến 89 tuổi, những người ăn nhiều thực phẩm giàu carbohydrate (carb) nhất, như bánh mì, có nguy cơ mắc chứng suy giảm nhận thức gần gấp đôi so với những người ăn ít carb hơn.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Dưới đây là các dấu hiệu khác cho thấy bạn đang ăn quá nhiều bánh mì, theo Eat This, Not That!

1. Bạn đang tăng cân

"Bánh mì sẽ làm tăng khả năng ăn các loại thực phẩm và thành phần không lành mạnh khác. Điều này là do bánh mì thường được kết hợp với thịt chế biến, bơ hạt giàu chất béo và pho mát có nhiều chất béo bão hòa", Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Balance One Supplements, cho biết.

Theo một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên BMC Public Health, những người ăn hai hoặc nhiều phần bánh mì trắng mỗi ngày có nguy cơ bị thừa cân hoặc béo phì cao hơn đáng kể so với những người ăn một phần bánh mì trắng hoặc ít hơn mỗi tuần, theo Eat This, Not That!

2. Bạn luôn đói

Bạn có bao giờ thấy mình luôn đói? Shutterstock

Chuyển sang một lát bánh mì khi đói có thể khiến bạn ăn nhiều hơn theo thời gian.

"Hầu hết các loại bánh mì đều được chế biến cực nhanh và chứa ít hoặc không có cảm biến chất dinh dưỡng. Điều này có nghĩa là khi bạn ăn nó, cơ thể bạn không thực sự xác định được cảm giác no hoặc thỏa mãn. Cuối cùng, bạn sẽ tăng insulin và đường huyết, dẫn đến đói nhiều hơn”, Shana Hussin, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, nói.

3. Bụng của bạn thường xuyên bị đau

Bạn có nghĩ rằng việc chọn một loại bánh mì thay thế sẽ mang lại những kết quả tích cực dành riêng cho sức khỏe của bạn?

"Một số loại bánh mì được quảng cáo là lựa chọn “nhiều chất xơ” có thể bao gồm các chất xơ bổ sung như inulin và beta-glucan, có liên quan đến sự khó chịu ở dạ dày, như đầy hơi và đầy hơi, khi ăn quá nhiều", chuyên gia Rachel Fine, chủ sở hữu của To The Pointe Nutrition, cho biết.

4. Bạn bị tiền tiểu đường

Nếu lượng đường trong máu của bạn đang ở mức không tốt cho sức khỏe, thì việc tiêu thụ bánh mì của bạn có thể là nguyên nhân.

"Ăn quá nhiều bánh mì, đặc biệt là bánh mì tinh chế bạn tìm thấy ở cửa hàng tạp hóa, có thể dẫn đến tăng mức độ viêm trong cơ thể, có thể gây ra kháng insulin, một tình trạng thường là tiền thân của bệnh tiểu đường", Heather Hanks, chuyên gia dinh dưỡng tại Instapot Life, cho biết.

4. Bạn bị huyết áp cao

Huyết áp tăng vọt và mức tiêu thụ bánh mì của bạn có liên quan đến nhau nhiều hơn bạn nghĩ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, bánh mì và bánh mì cuộn là hai nguồn cung cấp natri hàng đầu - một chất dinh dưỡng được biết là làm tăng huyết áp - trong chế độ ăn uống của người Mỹ.

Ngay cả một lượng bánh mì tương đối khiêm tốn cũng có thể khiến nguy cơ tăng huyết áp của bạn tăng cao. Nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy rằng chỉ tiêu thụ một miếng bánh mì trắng mỗi tuần có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, theo Eat This, Not That!