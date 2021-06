5 điều không bao giờ nên làm sau tuổi 50

Đúng, đúng! Nhưng thực tế là, việc duy trì sức khỏe tối ưu ở độ tuổi trung niên trở lên phức tạp hơn một chút. Các chuyên gia cho rằng bạn nên tránh mắc phải một số thói quen xấu phổ biến (nhưng thường bị bỏ qua).

Đây là 5 điều bạn không bao giờ nên làm sau 50 tuổi, theo Eat This, Not That!

1. Bỏ qua các buổi kiểm tra định kỳ

Tuổi 50 của bạn là thập niên mà một số xét nghiệm tầm soát ung thư trở nên quan trọng. Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh rút ngắn tuổi thọ là phát hiện sớm.

Một ví dụ chính: Nếu bạn đến kỳ khám nội soi và tiếp tục tránh né nó, thì không được. Hiệp hội Ung thư Mỹ hiện khuyến cáo rằng việc tầm soát ung thư ruột kết bắt đầu ở tuổi 45 đối với những người có nguy cơ trung bình.

Hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc tầm soát ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt - cùng với xét nghiệm huyết áp và đường huyết (A1C).

2. Ngủ không đủ

Giấc ngủ ngon là điều cần thiết để có một sức khỏe tốt và một cuộc sống lâu hơn Ảnh minh họa: Shuttertock

Giấc ngủ ngon là điều cần thiết để có một sức khỏe tốt và một cuộc sống lâu hơn. Giấc ngủ kém chất lượng có liên quan đến tăng cân, tiểu đường, ung thư, bệnh tim mạch, trầm cảm, thậm chí là sa sút trí tuệ.

Đó là bởi vì cơ thể tự sửa chữa trong khi ngủ, quét các chất độc ra khỏi cơ thể, sửa chữa các tổn thương tế bào và điều chỉnh quá trình trao đổi chất.

Các chuyên gia bao gồm Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Mỹ khuyên bạn nên ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm. Nếu bạn gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ hoặc khó ngủ, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Họ có thể khuyên bạn nên cắt giảm lượng caffeine, hạn chế ngủ trưa, tập thể dục nhiều hơn hoặc giải quyết sự lo lắng hoặc trầm cảm.

3. Bỏ qua tập luyện sức mạnh

Tập luyện sức bền là cách tuyệt vời để giữ cho quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi và giảm cân, nếu bạn cần. Sau 50 tuổi, nó trở thành chìa khóa cho sức khỏe của xương.

Khi 40 tuổi, mật độ xương của chúng ta giảm khoảng 1% mỗi năm. Khi chúng ta tập tạ, các cơ kéo vào xương, làm tăng mật độ xương. Các nghiên cứu cho thấy ngay cả khi nâng tạ nhẹ với số lần tập cao hơn cũng có thể làm tăng mật độ xương. Nên đặt mục tiêu cho hai bài tập rèn luyện sức mạnh mỗi tuần, theo Eat This, Not That!

4. Tránh nha sĩ

Bệnh nha chu - ảnh hưởng đến xương và nướu quanh răng - là tình trạng gia tăng sau tuổi 50. Nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến mất răng.

Hơn nữa, các nghiên cứu đã kết nối bệnh nha chu với các vấn đề sức khỏe khác như bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Hãy đến gặp nha sĩ thường xuyên và chắc chắn rằng họ sẽ đo nướu và xem lại hình ảnh chụp X-quang của bạn để tìm các dấu hiệu tiêu xương.

5. Bỏ qua sức khỏe tâm thần của bạn

Các vấn đề sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm có thể xuất hiện theo tuổi tác, ngay cả ở những người chưa từng trải qua vấn đề này khi còn trẻ. Các dấu hiệu có thể rất tinh tế - nếu bạn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi hoặc khó ngủ, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Và hãy cười nhiều hơn. Tiếng cười có những lợi ích sức khỏe có thể chứng minh. Theo Mayo Clinic, tiếng cười "giúp tăng cường lượng không khí giàu ô xy, kích thích tim, phổi và cơ bắp của bạn, đồng thời làm tăng endorphin tiết ra từ não của bạn".

"Tiếng cười cũng có thể kích thích tuần hoàn và giúp thư giãn cơ bắp, cả hai đều có thể giúp giảm một số triệu chứng thể chất của căng thẳng", cũng theo Mayo Clinic.

Tiếng cười cũng đã được chứng minh là giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm đau và cải thiện tâm trạng của bạn, theo Eat This, Not That!