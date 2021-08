5 loại thực phẩm phổ biến giúp tăng cường trao đổi chất

Khi việc trao đổi chất chậm hơn, chúng ta có thể gặp phải những điều như tăng cân, mệt mỏi hoặc khô da.

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhanh hay chậm của các chức năng trao đổi chất, chẳng hạn như tuổi tác và cấu tạo di truyền , mà chúng ta không thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, có những yếu tố có thể kiểm soát, như thực phẩm ăn vào, có thể giúp chúng ta đạt được sự trao đổi chất nhanh hơn và sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Eat This, Not That! đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Laura Burack, người sáng lập GetNaked® Nutrition và tác giả của Slimdown with Smoothies, về các loại thực phẩm tăng cường trao đổi chất.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm phổ biến giúp tăng cường sự trao đổi chất của bạn.

1. Trứng

Khi nói đến việc thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn, ăn nhiều protein là rất quan trọng.

Trứng là một cách tuyệt vời để tăng lượng protein vì chúng thường chứa ít chất béo và calo.

Theo chuyên gia Burack, thực phẩm giàu protein này làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của chúng ta vì một thứ gọi là hiệu ứng nhiệt cao hơn.

Chuyên gia Burack nói: “Chúng đòi hỏi nhiều năng lượng hơn từ cơ thể bạn để tiêu hóa chúng, điều này còn được gọi là hiệu ứng nhiệt cao hơn (TEF) của thực phẩm. Vì vậy, chúng có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn”, theo Eat This, Not That!

Cơ thể bạn sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn để xử lý protein từ trứng, nhưng bạn cũng sẽ ít cảm thấy đói hơn sau đó.

Chuyên gia Burack nói: “Protein là một lợi ích gấp đôi khi nói đến sức khỏe và duy trì cân nặng bởi vì chúng không chỉ có TEF cao hơn”.

2. Quả hạch và hạt

Các loại hạt Shuttertock

Các loại quả hạch và hạt là một cách đáng tin cậy để ăn uống lành mạnh khi bạn đang vội và cần một bữa ăn nhẹ nhanh chóng, và chúng có rất nhiều lợi ích thúc đẩy sự trao đổi chất.

Chuyên gia Burack nói: “Ăn một số ít các loại hạt cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để không chỉ ổn định lượng đường trong máu và giữ cho bạn no giữa các bữa ăn.

"Chúng là loại thực phẩm tự nhiên tiện dụng , có chứa cả ba loại macros-carbs, protein và chất béo."

Một trong những cách nhanh nhất để làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn là không ăn đủ thức ăn trong ngày. Vì vậy, có các loại quả hạch hoặc hạt gần đó để ăn nhanh là một cách tuyệt vời để giữ cho sự trao đổi chất của bạn ở mức cao.

Chuyên gia Burack nói: “Bạn có thể mang theo từng gói hạt trong túi của mình và tự bảo vệ mình trước khi bị… đói”.

3. Thực phẩm cay

Gia vị được biết đến là một cách tuyệt vời để thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Theo một nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Anh, các loại gia vị như gừng, tiêu đen, mù tạt và cải ngựa đã được chứng minh là có tác dụng nâng cao tốc độ nghỉ ngơi trao đổi chất của chúng ta.

Chuyên gia Burack nói: “Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thức ăn cay như nước sốt có thể tạm thời làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn do capsaicin, một chất hóa học có trong ớt”.

Burack khuyên bạn nên dùng nước sốt nóng bất cứ khi nào bạn muốn. Cô ấy nói thêm: “Nó không chỉ có vị ngon và làm tăng hương vị của món ăn, mà về cơ bản nó không có calo”, theo Eat This, Not That!

4. Nước

Mặc dù về mặt kỹ thuật, nước không phải là một loại thực phẩm, nhưng nó là một trong những thành phần quan trọng nhất trong việc thúc đẩy và duy trì tỷ lệ trao đổi chất của bạn.

Cô Burack nói: “Nước không chỉ giúp bạn no lâu mà còn kiềm chế cơn đói khi nó lấp đầy dạ dày”.

Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta đều biết rằng rất khó để có đủ nước trong suốt cả ngày, đặc biệt là với một lịch trình bận rộn.

"Hãy mua cho mình một chai nước lớn khoảng 1 lít để bạn chỉ phải nhớ đổ đầy nó 2 đến 3 lần một ngày thay vì cố gắng ước lượng bằng những chiếc cốc hoặc chai nhỏ", cô Burack khuyên.

5. Quả bơ

Chuyên gia Burack nói: “Bơ giúp bạn no lâu và cảm thấy hài lòng, đồng thời chứa đầy vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất béo có lợi cho tim”.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, bơ thực sự được biết đến là có tác dụng làm giảm hội chứng chuyển hóa ở người lớn, là một nhóm các tình trạng như lượng đường trong máu cao, mỡ thừa trong cơ thể. Nên nhớ, lượng đường trong máu cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, theo Eat This, Not That!