5 lợi ích tuyệt vời này đã biến trứng thành siêu thực phẩm

Có nhiều lý do tuyệt vời để trứng được xem là một siêu thực phẩm. Không chỉ ngon mà trứng còn rất bổ dưỡng. Đây là một món ăn rẻ tiền thay thế cho nhiều loại siêu thực phẩm khác, hứa hẹn mang lại sức khỏe tối ưu, theo The Health Site.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đều xác nhận trứng là một siêu thực phẩm rất tốt cho sức khỏe.

Ngay cả các chuyên gia y tế cũng có chung quan điểm và cho rằng trứng là một phần quan trọng của bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào.

Sau đây là một số lợi ích khiến cho trứng trở thành một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống của bạn, theo The Health Site.

1. Trứng là một loại thực phẩm toàn diện

Không chỉ chứa nhiều đạm, trứng còn rất giàu các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Một số loại vitamin quan trọng nhất như vitamin D, B, A, E và K đều có trong trứng.

Hơn nữa, trứng rất giàu folate, phốt pho, canxi và selen. Trứng chứa mọi thứ mà cơ thể cần để khỏe mạnh. Do đó, bạn có thể thu được rất nhiều lợi ích bằng cách ăn trứng.

2. Tốt cho tim

Nhiều cholesterol không tốt cho sức khỏe, có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây đột quỵ và đau tim.

Trước đây, người ta cho rằng trứng có thể làm tăng mức cholesterol xấu. Nhưng đây thực sự là một quan niệm sai lầm, theo The Health Site.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, trứng là nguồn giàu cholesterol tốt, có thể giúp người có mức cholesterol xấu cao giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bằng cách thay đổi cholesterol xấu từ đậm đặc sang dạng pha loãng, nó có thể bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh tim mạch.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nên ăn quá nhiều trứng. Nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải, khoảng 2 - 6 quả trứng mỗi tuần, có thể làm nên điều kỳ diệu cho tim của bạn, theo The Health Site.

3. Tốt cho sức khỏe não

Trứng chứa choline - rất cần cho sức khỏe não bộ. Nó có thể tăng cường khả năng nhận thức và ngăn ngừa các rối loạn thần kinh. Đồng thời chất này còn thúc đẩy sức khỏe tim mạch và hình thành màng tế bào. Một quả trứng cung cấp khoảng 100 mg choline.

Lòng đỏ trứng còn rất giàu vitamin B, có tác dụng giảm viêm và giúp các cơ quan hoạt động tốt, đặc biệt là hỗ trợ chức năng não.

Do đó ăn trứng giúp bạn tập trung tốt hơn.

4. Giữ cho đôi mắt khỏe mạnh

Trứng là nguồn cung cấp vitamin A và kẽm. Vitamin A bảo vệ giác mạc và kẽm bảo vệ võng mạc Ảnh: Shutterstock

Trứng rất giàu lutein và zeaxanthin, hai chất dinh dưỡng tác động đến võng mạc của mắt, giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, và do đó giúp duy trì sức khỏe của mắt. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinics in Dermatology đã xác nhận điều này, theo The Health Site.

Trứng cũng là nguồn cung cấp vitamin A và kẽm. Vitamin A bảo vệ giác mạc và kẽm bảo vệ võng mạc.

Lòng đỏ chứa hầu hết các chất dinh dưỡng. Vì vậy, hãy đảm bảo ăn cả quả trứng gồm lòng đỏ và lòng trắng.

5. Giảm cân một cách dễ dàng

Trứng rất giàu protein và a xít béo omega-3 , nhưng chỉ chứa rất ít carbohydrate.

Vì vậy, trứng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang trong hành trình giảm cân.

Nếu bạn ăn món này vào bữa sáng, bạn sẽ chống được cơn đói cồn cào trong suốt cả ngày. Bạn sẽ cảm thấy no và không ăn quá nhiều trong ngày. Từ đó, làm giảm đáng kể lượng calo hấp thu vào, chắc chắn sẽ giúp bạn giảm cân rất nhiều. Để giảm cân, tốt nhất nên ăn trứng vào bữa sáng.

Tuy trứng rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn không được ăn quá nhiều, mà chỉ nên ăn vừa phải. Có một số bệnh hạn chế ăn trứng và bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để dùng trứng được tốt nhất, theo The Health Site.