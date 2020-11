5 lý do khiến cà phê tự pha của bạn có vị kinh khủng

Hãy cùng điểm qua 5 lý do phổ biến nhất khiến cà phê tự pha tại nhà có mùi vị kinh khủng và xem bạn có thể giải quyết vấn đề hay không.

1. Máy pha cà phê bị bẩn

. Vấn đề là, bạn có thể không nhìn thấy sự “kẻ” gây ra rắc rối. Cà phê có thể để lại cặn dầu, ô xy hóa ẩn trong những ngóc ngách nhỏ nhất và có thể làm hỏng hương vị. Vì vậy, bạn cần phải làm sạch sâu phần cứng của mình hằng tuần hoặc lâu hơn (và rửa sạch bằng xà phòng sau mỗi lần sử dụng).

Bạn sẽ cần một bàn chải, giấm trắng và một miếng vải sạch để làm sạch máy pha cà phê, bình pha cà phê, và tất cả các bộ phận kèm theo. Tháo rời mọi thứ, chà sạch những nơi dính cà phê sau khi thoa nhiều giấm, sau đó làm sạch bằng xà phòng và nước, và luôn nhớ rửa sạch khi bạn dùng xong, theo Eat This, Not That.

2. Cà phê không còn tươi nữa

Cà phê không phải là một sản phẩm để mua với số lượng lớn. Hầu hết cà phê vẫn tươi trong một hoặc hai tháng sau khi được xay. Tìm ngày bán của bất kỳ cà phê xay nào bạn mua và coi đó là ngày bắt đầu đếm ngược kéo dài một tháng, sau đó cà phê có thể bắt đầu mất hương vị.

Nếu bạn tự xay cà phê, điều này sẽ kéo dài tuổi thọ của một số hạt cà phê, đặc biệt nếu bạn chỉ xay từng mẻ nhỏ. Hoặc tốt hơn hết, hãy sử dụng máy pha cà phê có máy xay tích hợp để làm việc này cho bạn.

3. Không sử dụng đúng lượng nước

Quá ít nước sẽ tạo ra một loại cà phê quá đậm đặc để có được hương vị thích hợp và tất nhiên, nó cũng đi theo hướng khác. Nguyên tắc cơ bản là sử dụng khoảng 1,5 thìa cà phê cho mỗi ounce nước (28,4 ml).

4. Nước của bạn là vấn đề

Đôi khi, không phải do bạn pha cà phê với quá nhiều hoặc quá ít nước, mà là nước bạn đang sử dụng có chất lượng không cao. Theo "Tiêu chuẩn nước pha cà phê" của Hiệp hội Cà phê Đặc sản, nước được sử dụng để pha cà phê thích hợp phải không có mùi, không có clo, có "độ cứng canxi" từ 50 đến 175 ppm (phần triệu), độ kiềm từ 40 và 70 ppm, và độ pH từ sáu đến tám, theo Eat This, Not That.

Có thể nói nước máy của bạn không đạt yêu cầu kiểm tra. Sử dụng hệ thống lọc nước để lấy nước đúng “tiêu chuẩn”.

5. Bạn đang mua nhầm cà phê

Cà phê rẻ hiếm khi là cà phê ngon. Có thể cà phê rẻ thường được rang với số lượng lớn mà không được điều chỉnh thích hợp về nhiệt độ và thời gian, và có thể được xay mà không cần kỹ thuật nhiều. Điều quan trọng là bạn cần phải có được loại cà phê phù hợp với sở thích và thiết bị của bạn. Ví dụ, một máy pha cà phê espresso yêu cầu xay mịn, trong khi máy ép của Pháp cần xay thô hơn và lớn hơn, theo Eat This, Not That.

Nên thử các loại cà phê khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy loại cà phê ưng ý.