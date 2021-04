5 sai lầm của bạn khiến trà không tốt cho sức khỏe

Từ giảm cân đến tăng cường chất chống oxy hóa , tách trà của bạn có thể làm nên điều kỳ diệu cho cơ thể bạn.

Mặc dù uống trà là tốt cho sức khỏe nhưng nếu bạn không cẩn thận về những gì bạn đang đưa vào tách trà của bạn, thì nó dễ dàng trở nên không lành mạnh.

Dưới đây là những sai lầm khi uống trà cần tránh, theo Eat This, Not That!

1. Thêm quá nhiều đường

Cho dù đó là một khối đường hay một giọt mật ong yêu thích của bạn, đường là đường. Thêm một chút gì đó ngọt ngào vào trà sẽ không gây hại cho bạn về lâu dài.

Tuy nhiên, nếu bạn thêm quá nhiều đồ ngọt vào cốc của mình, trà của bạn có thể dễ dàng chuyển từ lành mạnh sang không tốt cho sức khỏe một cách nhanh chóng. Cách tốt nhất để thưởng thức trà của bạn là uống trà đơn thuần.

2. Lạm dụng quá nhiều chất làm ngọt nhân tạo

Trà xanh Shuttertock

Nhưng còn chất làm ngọt nhân tạo thì sao? Nếu bạn vẫn thèm một thứ gì đó ngọt ngào trong trà của mình, nhưng không muốn có tất cả lượng calo đó, thì việc sử dụng một chất thay thế chất làm ngọt không calo dường như là câu trả lời. Nhưng nó có an toàn không?

Trong khi chất làm ngọt nhân tạo đã được xem xét kỹ lưỡng trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xác định mối liên hệ giữa chất làm ngọt nhân tạo và bất kỳ loại rủi ro sức khỏe nào. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo rằng bạn vẫn nên hạn chế lượng chất làm ngọt nhân tạo, nhưng nếu bạn cần thứ gì đó ngọt, thì nó vẫn là một lựa chọn thay thế mà bạn có thể sử dụng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn có thể có quá nhiều thứ tốt và những chất làm ngọt nhân tạo này đều có giới hạn. Hãy đảm bảo duy trì mức tiêu thụ các chất thay thế đường ở mức tối thiểu, theo hướng dẫn lượng hằng ngày được chấp nhận của FDA.

3. Thêm quá nhiều kem

Kem hoặc sữa là một chất phụ gia phổ biến khác cho một tách trà. Tương tự như lượng đường trong tách, bạn sẽ muốn hạn chế lượng tiêu thụ để không lạm dụng quá nhiều calo.

4. Uống trà từ chai

Mặc dù có một số loại trà đóng chai tốt cho sức khỏe trên các kệ hàng tạp hóa, nhưng phần lớn thời gian những chai trà đá đó bị chìm trong đường. Nếu bạn định thưởng thức một ly trà đá giải khát từ cửa hàng, hãy nhớ kiểm tra nhãn dinh dưỡng để không lạm dụng lượng đường nạp vào mỗi ngụm.

5. Ngâm trà quá lâu

Khi bạn nhấm nháp một tách trà (khoảng 240 ml), lượng caffeine trung bình bạn sẽ nhận được dao động từ 20 đến 40 miligram (so với một tách cà phê, có khoảng 100 miligam).

Tuy nhiên, nếu bạn không cẩn thận với thời gian ngâm trà, lượng caffeine trong tách của bạn có thể tăng lên đáng kể!

Nếu bạn đang lên kế hoạch cắt giảm lượng caffein để đảm bảo sức khỏe của mình, hãy đảm bảo thời gian bạn ngâm trà để không lạm dụng quá nhiều caffein. Thêm vào đó, thời gian ngâm trà ngắn thì trà sẽ ít đắng hơn, theo Eat This, Not That!