5 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên khi bạn ăn cá

Chứa đầy protein, vitamin và khoáng chất, cá cũng là một loại thực phẩm ít calo, không chứa carb, có nhiều a xít béo không bão hòa đa, một loại chất béo lành mạnh thuộc nhóm các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Không có gì ngạc nhiên khi tiêu thụ cá đang gia tăng. Theo thống kê mới nhất từ báo cáo Nghề cá của Mỹ, do Bộ Thương mại tổng hợp, người Mỹ tiêu thụ trung bình 16,1 pound (khoảng 7,3 kg) hải sản mỗi người vào năm 2018.

Dawn Jackson Blatner, RDN, CSSD, tác giả cuốn sách The Superfood Swap: The 4-Week Plan To Eat What You Crave Without The C.R.A.P (Hoán đổi Siêu thực phẩm: Kế hoạch 4 tuần để ăn những gì bạn thèm mà không có C.R.A.P), cho biết: “Cá chắc chắn là một loại siêu thực phẩm, nghĩa là nó là một loại thực phẩm bình thường với những lợi ích phi thường”.

Dưới đây là 5 tác dụng phụ có thể xảy ra khi có cá trong món ăn của bạn, theo Eat This, Not That!

1. Khả năng mắc bệnh tim thấp hơn

Hải sản Shuttertock

Theo một phân tích của bốn nghiên cứu tương tự quốc tế bao gồm hơn 191.000 người trưởng thành từ 56 quốc gia, việc tiêu thụ ít nhất hai phần ăn (175 gram hoặc khoảng 6 ounce) cá dầu mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ trải qua một biến cố bệnh tim mạch lớn (chẳng hạn như đau tim hoặc đột quỵ) ở những người đã được chẩn đoán mắc bệnh tim.

Những phát hiện này, gần đây đã được công bố vào ngày 8.3.2021 trên tạp chí JAMA Internal Medicine, tiết lộ rằng các a xít béo omega-3 được tìm thấy trong loại cá này có thể làm giảm nguy cơ một người bị các lần đau tim khác - và có thể gây tử vong - lên đến gần 17%.

Chuyên gia Julie Upton, đối tác sáng lập của công ty truyền thông và tiếp thị dinh dưỡng AFH Consulting, cho biết: “Ăn hai phần cá béo mỗi tuần từ lâu đã được biết đến là giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm nguy cơ đột quỵ và các sự cố tim đột ngột”.

Cô Upton cho biết thêm rằng Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng khuyến nghị nên tiêu thụ 2 khẩu phần cá mỗi tuần (với một khẩu phần là 3,5 ounce, khoảng 100 gram), với lựa chọn hàng đầu của họ là các loại cá béo giàu omega-3, chẳng hạn như cá hồi, cá mòi, và cá ngừ albacore. Cô Upton nói: “Tuy nhiên, hầu hết người Mỹ không thích gợi ý này”.

2. Tăng cường sức khỏe não bộ

Omega-3 có trong cá béo cũng có thể giúp bảo vệ não của bạn. Một nghiên cứu năm 2020 được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Irving của Đại học Columbia ở New York (Mỹ) đã phát hiện ra rằng những phụ nữ lớn tuổi (với độ tuổi trung bình là 70) có nồng độ a xít béo omega-3 cao nhất trong máu cũng có khối lượng chất trắng lớn hơn trong não (khu vực bao gồm hàng triệu sợi thần kinh).

Những người tham gia ăn một đến hai phần cá hoặc động vật có vỏ nướng hoặc nướng mỗi tuần có kết quả quét não khỏe mạnh hơn. Nguyên nhân? Các omega-3 có thể thúc đẩy phản ứng chống viêm và đổi lại, giúp não chống lại các tổn thương do lão hóa gây ra, cũng như các chất độc có trong ô nhiễm không khí.

3. Ít giai đoạn trầm cảm hơn

Các tác giả nghiên cứu từ Đại học James Cook ở Úc đã phân tích thói quen ăn uống của cư dân từ hai hòn đảo - một nơi có thức ăn nhanh và một nơi không có. Bằng cách sàng lọc các tình nguyện viên về chứng trầm cảm, hỏi về lựa chọn thực phẩm của họ và kiểm tra nồng độ trong máu của họ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một số phát hiện thú vị, được công bố trên tạp chí Nutritional Neuroscience.

Đầu tiên, những người dân trên đảo được tiếp cận với đồ ăn nhanh đã ăn nhiều bữa ăn chế biến sẵn hơn trong khi những người từ đảo khác tiêu thụ nhiều hải sản hơn. Những người tham gia có khả năng được chẩn đoán mắc các triệu chứng trầm cảm chính là những người trẻ hơn và thường xuyên ăn thức ăn nhanh. Và, kết quả từ các xét nghiệm máu cho thấy những người yêu thích hải sản có hàm lượng omega-3 chống trầm cảm cao.

4. Cải thiện giấc ngủ

Ngủ ngon Shuttertock

Cá hồi và giấc ngủ có thể đi đôi với nhau. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Clinical Sleep Medicine đã kiểm tra mô hình giấc ngủ của những người đàn ông trong khoảng thời gian 5 tháng, những người ăn cá Đại Tây Dương ba lần một tuần cùng với những người đàn ông được hướng dẫn ăn các loại protein khác, chẳng hạn như thịt gà hoặc thịt.

Khi kết thúc nghiên cứu, những người đàn ông trong nhóm ăn cá cho biết chất lượng giấc ngủ tốt hơn, cũng như hoạt động hằng ngày tốt hơn. Các tác giả đặt câu hỏi về vai trò của vitamin D trong kết quả này.

Cô Upton nói: “Nhiều bằng chứng cho thấy EPA và DHA cũng rất quan trọng để cải thiện thời lượng và chất lượng giấc ngủ. Có vẻ như omega-3 có thể tác động đến quá trình giải phóng melatonin, giúp tăng cường giấc ngủ".

5. Giảm viêm khớp

Thêm cá mòi vào đĩa của bạn có thể giúp điều trị đầu gối cứng của bạn, những phát hiện được công bố trên tạp chí Chăm sóc & Nghiên cứu viêm khớp cho thấy.

Trong gần một năm, 176 người trưởng thành đã điền vào bảng câu hỏi đánh giá chế độ ăn uống hằng ngày của họ. Những tình nguyện viên đang sống chung với bệnh viêm khớp dạng thấp, và cho biết ăn cá ít nhất hai lần một tuần, có ít triệu chứng hơn (chẳng hạn như sưng hoặc mềm khớp) so với những tình nguyện viên khác có cùng tình trạng tiêu thụ cá mỗi tháng một lần hoặc ít hơn.

“Nếu phát hiện của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu khác, nó cho thấy rằng tiêu thụ cá có thể làm giảm chứng viêm liên quan đến hoạt động của bệnh viêm khớp dạng thấp” điều tra viên chính, tiến sĩ Sara Tedeschi cho biết trong một thông cáo báo chí, theo Eat This, Not That!