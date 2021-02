5 thói quen tốt nhất của những người trẻ mãi không già

Trong cuốn sách xếp hạng Bestseller của mình, với tựa đề Để tươi trẻ: Tình bạn, sự lạc quan và lòng tốt có thể giúp bạn sống đến 100 tuổi , nhà báo khoa học nổi tiếng người Mỹ, Marta Zaraska, trình bày nghiên cứu dựa trên nghiên cứu hướng tới những “kỹ năng mềm để mạnh khỏe”, theo Eat This, Not That.

“Kỹ năng mềm để mạnh khỏe” của cô Zaraska là khái niệm được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là "yếu tố xã hội có vai trò quyết định đến sức khỏe ", là các mối tương tác mà chúng ta sống, làm việc và vui chơi.

Chúng là một trong số các yếu tố dựa trên cơ sở khoa học, ảnh hưởng đến mức độ khỏe mạnh, tuổi thọ và sự lão hóa.

WHO đã thành lập ủy ban lấy tên Ủy ban Các Yếu tố xã hội có vai trò quyết định đối với sức khỏe, theo Eat This, Not That.

Dựa trên nghiên cứu toàn diện, nhà báo Zaraska đã đi đến kết luận: muốn sống thọ sống khỏe, cần phải tập những thói quen lành mạnh của những người “trẻ mãi không già” sau đây:

1. Quan tâm đến các mối quan hệ thân thiết

Nghiên cứu của Zaraska đã kết luận rằng gien di truyền chỉ chiếm 20 - 25% đối với khả năng sống thọ và chống lão hóa.

Điều quan trọng hơn là chất lượng mối quan hệ của chúng ta với những người thân thiết nhất.

Thật vậy, một nghiên cứu năm 2020 đã chứng minh rằng sự cô lập xã hội làm tăng mức độ viêm trong cơ thể. Viêm dẫn đến bệnh tim, ung thư và tiểu đường, có thể rút ngắn tuổi thọ và cản trở chất lượng cuộc sống.

Có mạng hỗ trợ xã hội mạnh mẽ có thể giảm 50% nguy cơ tử vong sớm Ảnh minh họa: Shutterstock

Để thoát khỏi cảm giác bị cô lập, nhà báo Zaraska khuyên bạn nên ưu tiên các mối quan hệ thân thiết, đặc biệt là với đối tác của bạn.

Hãy nỗ lực phối hợp để làm cho nhau hạnh phúc, trò chuyện với nhau về những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, cùng làm những điều vui vẻ và vượt qua xung đột như thể bạn là người “cùng phe”.

2. Nuôi dưỡng mối quan hệ xã hội

Nhà báo Zaraska viết: “Ngoài việc tránh xa thuốc lá, đầu tư vào một cuộc sống xã hội phong phú có thể là điều tốt nhất bạn có thể làm để kéo dài tuổi thọ. Có mạng hỗ trợ xã hội mạnh mẽ tức là những người bạn có thể tìm đến để được hỗ trợ về mặt tình cảm, xã hội hoặc thậm chí tài chính nếu cần, có thể giảm 50% nguy cơ tử vong sớm. Nên liên hệ với bạn bè và lập kế hoạch để gặp gỡ”.

3. Nỗ lực hết mình để giúp đỡ người khác

Cô Zaraska viết: “Giúp đỡ người khác giúp giảm căng thẳng… và tạo ra một loạt các thay đổi sinh lý như giảm huyết áp và giảm viêm, giúp kéo dài tuổi thọ và sống tốt hơn”, theo Eat This, Not That.

Zaraska khuyên nên làm những việc tử tế ngẫu nhiên, lưu ý rằng các nghiên cứu cho thấy hành động tử tế làm giảm căng thẳng và viêm nhiễm. Hoặc hoạt động tình nguyện, vì những người tình nguyện có mức độ viêm nhiễm thấp hơn. Thậm chí, quyên góp tiền cho những việc quan trọng cũng có thể giúp ích.

4. Suy nghĩ tích cực

Một nghiên cứu năm 2019 chỉ ra rằng lạc quan làm tăng tuổi thọ và thậm chí là thượng thọ từ 85 tuổi trở lên. Bản thân cô Zaraska đã quan sát thấy những người luôn có cái nhìn tích cực có thể kéo theo tuổi thọ trung bình thêm 10 năm.

5. Chu đáo

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, những người sống lâu và sống khỏe thường có xu hướng rất chu đáo.

Chu đáo là phẩm chất của người có tổ chức, cẩn thận và siêng năng, theo Eat This, Not That.

Những người chu đáo có xu hướng đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn. Họ chọn rau, không chọn bánh mì thịt. Thay vì đi chơi khuya, họ chọn về nhà để có thể dậy sớm tập thể dục. Họ chọn những người bạn và đối tác ổn định, xuất sắc trong công việc và “thắt dây an toàn”.

Zaraska viết: "Sự chu đáo được sánh như thần dược”. Ngay cả khi bạn không có tính chu đáo, thì không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Hãy bắt đầu bằng cách sắp xếp chiếc tất của bạn, cô Zaraska gợi ý. Rồi sắp xếp nhà bếp của bạn. Khi bạn có một cuộc hẹn quan trọng vào buổi sáng, hãy chuẩn bị quần áo vào tối hôm trước, theo Eat This, Not That.