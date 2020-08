6 dấu hiệu ‘tố cáo’ chuyện ăn uống đang phá hỏng giấc ngủ của bạn

Việc thư giãn buổi tối với một ly rượu vang hoặc thưởng thức một miếng bánh pizza nhẹ nhàng vào ban đêm luôn là điều thú vị, nhưng những điều đó có thể khiến bạn có một đêm… trằn trọc.

Hãy xem những dấu hiệu cảnh báo được liệt kê dưới đây, theo Eat This, Not That!

1. Mệt mỏi

Cảm giác mệt mỏi có thể là kết quả của nhiều thứ. Nhưng nếu bạn thức dậy với cảm giác mệt mỏi, có thể là do cơ thể bạn đang trải qua một số quá trình tiêu hóa nghiêm trọng khi bạn đang ở trên giường, nhất là với bất kỳ loại thực phẩm nào có thể khiến bạn bị trào ngược a xít hoặc ợ chua.

Pizza pepperoni là một trong những thủ phạm lớn nhất gây trào ngược a xít do pepperoni và nước sốt cà chua có tính a xít. Chứng ợ nóng hoặc trào ngược a xít có thể đánh thức bạn một phần, làm gián đoạn giấc ngủ sâu và khiến bạn cảm thấy kiệt sức khi thức dậy, theo Eat This, Not That!

2. Thức giấc vào nửa đêm

Bạn có biết rằng cơ thể bạn trải qua "hiệu ứng phục hồi" sau khi bạn uống rượu? Theo Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu (Mỹ), mất khoảng 4-5 giờ để rượu rời khỏi hệ thống của bạn và sẽ mất một thời gian để cơ thể bạn thích nghi. Nếu quá trình này diễn ra trong khi bạn ngủ, nó có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Ngay cả khi một ly rượu vang thư giãn cũng có thể khiến bạn không trải qua chu kỳ giấc ngủ REM tốt, vì nó khiến bạn thức giấc vào nửa đêm, theo Eat This, Not That!

3. Bị chuột rút

Nếu bạn không cung cấp đủ nước, cơ thể của bạn có thể bị mất nước và gây ra chuột rút , nhất là khi bạn ngủ. Uống rượu vào đêm khuya có thể gây mất nước, vì vậy điều quan trọng là phải bổ sung đủ nước suốt cả ngày, hoặc thậm chí uống nước khi bạn đang nhấm nháp đồ uống có cồn.

4. Khó ngủ

Tại sao? Cà phê và trà là những thủ phạm rõ ràng, nhưng ngay cả đồ ăn nhẹ như sô cô la hoặc táo cũng có hàm lượng caffeine cao. Caffeine là một chất kích thích giúp cảnh báo hệ thống thần kinh trung ương của bạn thức dậy và chống lại sự mệt mỏi. Nếu bạn không cảm thấy mệt mỏi, bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ ngay từ đầu, theo Eat This, Not That!

5. Đi tiểu đêm

Nếu bạn đang cảm thấy mất nước và phải uống nhiều nước trước khi đi ngủ, rất có thể bạn sẽ dậy đi vệ sinh vào nửa đêm . Khi bạn uống rượu và muốn tránh tình trạng mất nước và chuột rút ở chân, bạn uống nhiều nước để bù vào trước khi ngủ, sẽ làm bạn thức dậy đi vệ sinh.

Thay vào đó, hãy cố gắng uống đủ lượng nước trong ngày để bạn có nhiều thời gian đi vệ sinh trước khi ngủ.

6. Lờ đờ vào buổi sáng

Nếu cơ thể bạn không trải qua chu kỳ giấc ngủ REM đầy đủ, bạn có thể cảm thấy lờ đờ vào buổi sáng. Ợ chua và trào ngược a xít rõ ràng là nguyên nhân dẫn đến điều này, cũng như việc uống rượu và bất kỳ quá trình tiêu hóa nghiêm trọng nào mà cơ thể bạn có thể phải trải qua.

Nếu bạn ăn nhẹ một món gì đó hoặc thậm chí thưởng thức bữa tối muộn, cơ thể bạn sẽ phải làm việc để tiêu hóa bữa ăn khi bạn đi ngủ.

Các nghiên cứu cho thấy sự gián đoạn tiêu hóa và giấc ngủ có liên quan với nhau, vì vậy tốt nhất là bạn nên loại bỏ thói quen ăn vặt đêm khuya trước khi đi ngủ. Bởi vì nếu cơ thể phải làm việc để tiêu hóa thức ăn, bạn sẽ khó có được giấc ngủ ngon, theo Eat This, Not That!