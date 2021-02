6 lầm tưởng lớn nhất về dinh dưỡng, bạn đừng nên tin!

1. Thực phẩm giàu chất béo không tốt cho sức khỏe

Nhiều người theo chế độ ăn ít chất béo hy vọng rằng việc cắt giảm lượng chất béo sẽ có lợi cho sức khỏe tổng thể của họ. Tuy nhiên, điều này là không đúng sự thật. Nhiều loại thực phẩm giàu chất béo như bơ, trứng nguyên quả, cá béo... cực kỳ bổ dưỡng và có thể giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý, theo Times of India.

2. Chế độ ăn ít calo là cách tốt nhất để giảm cân

Trong khi việc giảm lượng calo tiêu thụ chắc chắn có thể thúc đẩy giảm cân, nhưng nếu cắt giảm lượng calo quá thấp là không tốt.

Việc tuân thủ lâu dài với chế độ ăn rất ít calo dẫn đến giảm tỷ lệ trao đổi chất, tăng cảm giác đói và thay đổi hoóc môn no.

3. Ăn nhiều bữa nhỏ và thường xuyên để có sức khỏe tối ưu

Nếu bạn khỏe mạnh, tần suất các bữa ăn của bạn không quan trọng miễn là bạn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, những người mắc một số bệnh lý như tiểu đường, bệnh mạch vành hoặc phụ nữ mang thai có thể được hưởng lợi từ việc ăn nhiều bữa hơn.

4. Thực phẩm cholesterol cao không tốt cho sức khỏe

Trứng là loại thực phẩm rất bổ dưỡng, miễn là bạn đừng ăn quá nhiều Shutterstock

Thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao như trứng và sữa chua béo rất bổ dưỡng. Mặc dù các yếu tố di truyền khiến một số người nhạy cảm hơn với cholesterol trong chế độ ăn uống, nhưng đối với hầu hết mọi người, thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao có thể được bao gồm như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

5. Gầy nghĩa là khỏe mạnh

Mặc dù béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh nhưng bạn không cần phải gầy để khỏe mạnh. Thay vào đó, duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh và phần trăm chất béo trong cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và duy trì lối sống năng động là quan trọng nhất.

6. Khoai tây không tốt cho sức khỏe

Khoai tây có giá trị dinh dưỡng cao và là một nguồn tuyệt vời của nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm kali, vitamin C và chất xơ. Ngoài ra, chúng gây no hơn so với các nguồn carb khác như gạo và mì ống và có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn sau bữa ăn, theo Times of India.

