6 loại thực phẩm khiến bạn nổi… mụn trứng cá

Vậy, 6 loại thực phẩm nào có thể khiến bạn nổi mụn?

Chúng bao gồm các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao (như si-rô gạo lứt…), lượng đường trong máu cao (gạo trắng và bánh kếp…), các sản phẩm từ sữa (kem…), thức ăn nhanh, thiếu rau sống, và sô cô la, theo Eat This, Not That!

Làn da của mỗi người là khác nhau, nhưng nếu bạn tránh xa các loại thực phẩm có vấn đề này và quan tâm đến việc ăn rau sống, nó có thể sẽ tạo ra sự khác biệt.

Bác sĩ Rajani Katta, tác giả của cuốn sách “Glow: Hướng dẫn của bác sĩ da liễu về một chế độ ăn kiêng toàn bộ thực phẩm giúp da trẻ hơn, nói với Eat This, Not That!: "Phải nói rằng, chúng tôi biết rằng một số loại thực phẩm và cách ăn uống có thể gây ra mụn trứng cá".

Nên hạn chế thức ăn nhanh vì chúng khiến bạn nổi mụn trứng cá Shutterstock

Cô Katta lưu ý rằng chất bổ sung whey protein (đạm váng sữa) và đường bổ sung là hai trong những thủ phạm phổ biến nhất đối với mọi người ở mọi lứa tuổi, theo Eat This, Not That!

Ngoài ra, nếu bạn lo lắng về tình trạng lão hóa sớm, cô ấy khuyên bạn nên tránh các loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu của bạn, vì chúng có thể dẫn đến "đường chảy xệ", tức là khi da của bạn mất độ đàn hồi.

“Vì vậy, điều đó có nghĩa là hạn chế đường bổ sung và carbohydrate chế biến càng nhiều càng tốt”, bác sĩ Katta khuyên.