6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn khi đông lạnh

Trích dẫn một nghiên cứu của Đại học California-Davis, The New York Times đã báo cáo vào năm 2016 rằng bắp đông lạnh được tìm thấy có hàm lượng vitamin C cao hơn bắp tươi. Nhưng dù bạn thưởng thức món bắp theo cách nào, thì nó cũng có rất nhiều lợi ích về mặt dinh dưỡng, theo Eat This, Not That!