6 sai lầm nhiều người mắc phải khi sử dụng thực phẩm đông lạnh

Thực phẩm được bảo vệ khi bảo quản ở âm 17 độ C. Nhưng các vi sinh vật sẽ bắt đầu phát triển ngay khi thực phẩm được lấy ra khỏi tủ đông.

Không bao giờ rã đông thực phẩm đông lạnh trên quầy bếp.

Khi rã đông thịt trong lò vi sóng, nước thịt có thể chảy xuống hoặc bắn lên thành. Bất cứ thứ gì cho vào sau đó đều có thể bị nhiễm khuẩn chéo do nước thịt chưa được nấu chín. Nên làm sạch lò vi sóng bằng khăn lau khử trùng hoặc chất tẩy rửa nhẹ sau mỗi lần sử dụng, theo Web MD.

Tay dơ có thể làm thực phẩm đông lạnh bị nhiễm vi khuẩn. Để tránh lây nhiễm chéo, hãy rửa tay trước khi chạm vào bất cứ thực phẩm nào.

Nhiệt kế thực phẩm là cách tốt nhất để đảm bảo thịt đông lạnh an toàn để ăn. Để nhiệt kế vào phần dày nhất của miếng thịt. Thịt gia cầm phải được nấu ở 74 độ C hoặc cao hơn. Nhiệt độ làm món bít tết và thịt heo ít nhất là 63 độ C với thời gian chờ cho thịt nguội sau khi nấu là 3 phút. Thịt bò, thịt heo, thịt bê và thịt cừu xay cần phải được nấu ít nhất ở 71 độ C.