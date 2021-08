6 thói quen ăn uống cần tránh để không bị béo bụng

Vì vậy, đó là một phần quan trọng của việc giảm cân . Sau đây là một số thói quen ăn uống cần tránh nếu bạn đang cố gắng đạt được hoặc duy trì vòng eo mong muốn, theo Eat this, not that.

1. Ăn không đủ chất xơ

Chất xơ không chỉ giúp chống táo bón và đầy hơi, mà còn giúp cảm thấy no lâu hơn.

Những thực phẩm giàu chất xơ cũng giúp làm sạch ruột. Trong quá trình đào thải, chúng có thể giúp loại bỏ chất béo dư thừa và cholesterol.

2. Ăn quá nhiều chất làm ngọt nhân tạo

Mặc dù nhiều người nghĩ rằng nước ngọt, kem, sữa chua và kẹo không đường có thể là lựa chọn lành mạnh hơn, nhưng thực tế là chất làm ngọt nhân tạo trong nhiều loại thực phẩm này có thể phá hoại nỗ lực giảm cân.

Chúng không bị phân hủy trong đường tiêu hóa và có thể gây đầy hơi ở một số người.

3. Không uống đủ nước

Một quan niệm sai lầm phổ biến rằng uống nhiều nước sẽ góp phần gây đầy hơi, trong khi thực tế nó cho phép cơ thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Nước giúp chất xơ di chuyển và có thể giúp ngăn ngừa táo bón, theo Eat this, not that.

Ăn quá nhanh có thể khiến bạn ăn nhiều hơn và dễ bị đầy bụng SHUTTERSTOCK

Chưa kể, nếu thay soda, nước trái cây hoặc đồ uống có đường bằng nước, có thể tiết kiệm rất nhiều calo và tiến thêm một bước đến vòng bụng phẳng hơn.

Viện Hàn lâm Khoa học, kỹ thuật và y học Quốc gia Mỹ khuyến nghị nam giới nên uống khoảng 3,7 lít nước mỗi ngày và 2,7 lít mỗi ngày đối với phụ nữ.

4. Ăn quá nhiều tinh bột

Không cần phải cắt giảm hoàn toàn tinh bột để có được vòng bụng phẳng. Thực tế, các loại thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp no lâu và giữ cho hệ tiêu hóa luôn hoạt động tốt. Hạn chế tinh bột có thể có lợi cho một số người. Thay vì loại bỏ tinh bột khỏi chế độ ăn uống, hãy cân nhắc chỉ ăn tinh bột vào bữa sáng và bữa trưa, đồng thời lưu ý đến khẩu phần nên ưu tiên protein, rau và trái cây.

5. Chọn ngũ cốc tinh chế thay vì ngũ cốc thô

Các chuyên gia đồng ý rằng ngũ cốc thô như yến mạch, mì ống nguyên cám và bánh mì đen là những lựa chọn tốt hơn nhiều so với các loại ngũ cốc tinh chế (như bánh mì trắng và mì ống) trong việc giữ vòng eo ở mức ổn định.

6. Ăn quá nhanh

Ăn nhanh không chỉ khiến bạn dễ dàng ăn quá nhiều, mà còn có thể khiến nuốt phải nhiều không khí - có thể góp phần gây đầy hơi.

Nên cố gắng dành ít nhất khoảng 20 phút cho bữa ăn. Điều này giúp dạ dày có thời gian để báo hiệu cho não bộ rằng bạn đã no, theo Eat this, not that.