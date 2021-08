7 bí quyết ăn uống để khỏe mạnh và gọn gàng sau tuổi 50

Có một số thay đổi về chế độ ăn uống và lối sống mà những người trên 50 tuổi có thể áp dụng để duy trì cơ thể như mong muốn, theo Eat This, Not That!

1. Đừng bỏ bữa

Theo kết quả được công bố trên Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, bỏ bữa không hỗ trợ giảm cân, đặc biệt ở phụ nữ thừa cân và béo phì sau mãn kinh.

Việc bỏ qua bữa sáng là điều đặc biệt đáng quan tâm, vì dữ liệu cho thấy những người bỏ bữa ăn đầu tiên trong ngày có xu hướng ăn nhiều calo, chất béo và đường bổ sung vào bữa trưa, bữa tối và giờ ăn nhẹ so với những người có ăn sáng

2. Ăn cá ít dầu hai lần một tuần

Các loại cá có dầu, như cá hồi và cá trích, là nguồn giàu a xít béo omega-3 chống viêm. Và vì chứng viêm mạn tính có thể dẫn đến tăng cân, nên việc ăn cá có thể giúp hỗ trợ trọng lượng khỏe mạnh.

Nếu bạn không phải là người thích ăn hải sản, thì việc bổ sung DHA là một phương án B tuyệt vời.

3. Ăn protein trong bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ của bạn

Bao gồm protein trong bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ có thể làm nên điều kỳ diệu trong việc hỗ trợ cơ thể săn chắc của bạn.

Protein sẽ thúc đẩy cảm giác no để bạn không cảm thấy đói ngay sau bữa ăn nhằm giúp giữ cơ thể săn chắc.

Vì chúng ta mất khối lượng cơ một cách tự nhiên khi chúng ta già đi, nên việc đảm bảo cung cấp đủ lượng protein khi bạn bước qua tuổi 50 có thể giúp bạn chống lại tình trạng này và giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn, ngay cả khi bạn đang trong trạng thái nghỉ ngơi, theo Eat This, Not That!

4. Ăn trái cây và rau quả mỗi ngày

Khi nói đến việc kiểm soát cân nặng, ăn đầy đủ trái cây, rau quả là một cách lành mạnh để tránh tăng cân nhờ hàm lượng calo thấp và chất xơ tự nhiên chứa trong chúng.

Vì vậy, ăn một vài que cà rốt giòn hoặc một quả dưa chuột tươi có thể giúp giữ cân nặng của bạn trong tầm kiểm soát, đặc biệt là khi bạn già đi và nhu cầu calo của bạn giảm đi.

5. Uống đồ uống không chứa calo

Lượng calo lỏng có thể xâm nhập vào cơ thể bạn nếu bạn không cẩn thận và nó có thể là nguyên nhân chính khiến bạn tăng cân.

Từ nước ngọt có đường đến các loại trà ngọt, thức uống nhiều calo không phải là một ý kiến hay nếu bạn muốn duy trì một cơ thể thon gọn.

Hãy dùng đồ uống không chứa calo như nước lọc và trà không đường, chúng có thể giúp bạn giữ nước và giúp kiểm soát cân nặng.

6. Ăn nhiều đậu hơn

Đậu phộng, đậu xanh và đậu đen… nói chung là các loại đậu, là những thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa và chất xơ, vừa dễ ăn vừa ngon miệng.

Ăn các loại đậu có thể giúp thúc đẩy cảm giác no, nhờ hàm lượng protein và chất xơ.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, những người ăn một phần các loại đậu mỗi ngày như một phần của kế hoạch giảm cân sẽ giảm cân.

7. Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải

Tập trung vào các loại thực phẩm như dầu ô liu, các loại quả hạch, hạt, và đậu trong khi hạn chế thực phẩm tinh chế, đồ ngọt đậm đặc và thực phẩm chiên là một bản tóm tắt về các nguyên tắc của chế độ ăn Địa Trung Hải.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Canada đánh giá những người từ ít nhất 55 tuổi trở lên, những người ăn theo chế độ Địa Trung Hải có bổ sung dầu ô liu ít bị béo phì hơn so với những người không theo chế độ ăn này, theo Eat This, Not That!