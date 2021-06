7 điều bác sĩ muốn bạn biết về ung thư bàng quang

Nghiên cứu của Trường Royal College of Surgeons ở Ireland (RCSI) được công bố gần đây trên tờ The Journal of Thrombosis and Haemostasis (tạm dịch: Chuyên san Huyết khối và đông máu ) đã lý giải nguyên do vì sao một số bệnh nhân Covid-19 gặp phải tình trạng tụ huyết khối nguy hiểm, theo ScienceDaily.