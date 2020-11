7 lý do tại sao bạn không nên ngủ theo tư thế này

Đó là lý do tại sao chúng ta nên xem xét lại tư thế ngủ của mình. Sau đây, trang Bright Side sẽ chỉ ra một số vấn đề có thể gặp phải do ngủ sai tư thế, như nằm sấp hoặc nằm nghiêng bên phải, và giải thích lý do tại sao.