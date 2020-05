8 lợi ích bất ngờ của đu đủ sống mà bạn cần biết

Sau đây là một số lợi ích của trái đu đu sống, theo The Health Site.

1. Giảm cân

Trái đu đủ sống chứa nhiều enzyme hoạt động hơn so với đu đủ chín. Hai trong số các enzyme mạnh nhất mà nó có là papain và chymopapain.

Cả hai loại enzyme này đều giúp phân hủy chất béo, protein và carbohydrate từ thực phẩm chúng ta ăn. Từ đó có thể giúp bạn giảm cân . Trên thực tế, papain đã được tìm thấy có hiệu quả hơn trong việc phân hủy chất béo so với pepsin (một hợp chất được dạ dày tiết ra cho cùng mục đích).

2. Đối phó bệnh tiểu đường

Nếu bạn bị bệnh tiểu đường thì đu đủ sống là một loại trái cây tuyệt vời để ăn. Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san International Journal of Molecular Sciences, nước ép đu đủ sống giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách hỗ trợ việc tái tạo tế bào beta và tăng tổng hợp insulin.

3. Cải thiện tiêu hóa

Sự hiện diện của papain và chymopapain cùng với các enzyme và phytonutrient khác trong đu đủ sống có tác dụng cải thiện tiêu hóa. Ngoài ra, hỗn hợp này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể

4. Đánh bại táo bón

Với hàm lượng chất xơ cao, đu đủ sống có thể giúp đánh bại táo bón. Nhưng đó không phải là tất cả. Các enzyme hiện diện trong đu đủ sống, đặc biệt là mủ đu đủ, có tác dụng làm sạch dạ dày của bạn. Nó không chỉ giúp cải thiện nhu động trong dạ dày của bạn, mà còn giúp di chuyển chất thải qua kết và vào ruột của bạn. Hàm lượng chất xơ cũng hấp thụ nước và giúp làm mềm phân, giúp việc đại tiện trở nên dễ dàng hơn, theo The Health Site.

5. Thúc đẩy lành vết thương và giảm các tình trạng về da

Trái đu đủ sống có hàm lượng enzyme protease cao. Đó là lý do tại sao nó có đặc tính làm bong tróc giúp vết thương mau lành hơn.

Ngoài ra, đu đủ sống còn chứa các dưỡng chất quan trọng như magiê, kali, vitamin A, C, E và B giúp làm giảm một số tình trạng về da và xoa dịu chứng viêm.

6. Ngăn ngừa thiếu hụt vitamin

Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san The British Journal of Nutrition, đu đủ sống được phát hiện có lượng carotenoid lớn nhất so với cà chua và cà rốt.

Ngoài ra, các carotenoid hiện diện trong đu đủ sống cũng được phát hiện dễ dàng sử dụng hơn trong cơ thể con người so với carotenoid được tìm thấy trong các loại trái cây khác, theo The Health Site.

7. Lợi sữa

Trái đu đủ sống có một hợp chất làm cho nó trở thành một galactagogue - một hợp chất giúp cải thiện việc tiết sữa ở những bà mẹ mới sinh con. Đây là lý do tại sao nó được sử dụng như một phương pháp y học thay thế truyền thống để hỗ trợ phụ nữ vừa được làm mẹ.

8. Giảm đau kinh nguyệt

Có những nghiên cứu cho thấy ăn đu đủ sống làm tăng hàm lượng oxytocin và prostaglandin trong cơ thể người phụ nữ. Điều này có thể giúp giảm tình trạng đau bụng kinh, theo The Health Site.