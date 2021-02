9 loại thực phẩm mang lại may mắn trong năm mới 2021

Vì vậy, tin hay không tùy bạn, bạn cũng có thể thử may mắn đầu năm.

1. Mì

Phong tục ăn mì những sợi dài trong Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông, Trung Quốc như một phần truyền thống của họ. Mì biểu thị cho tuổi thọ vào ngày đầu năm mới. Mì có thể có thể được chiên và cho vào đĩa, hoặc luộc và cho vào tô với nước dùng, theo Times of India.

2. Đậu mắt đen

Mối liên hệ giữa đậu với sự may mắn có từ thời nội chiến Mỹ, khi đậu mắt đen ban đầu được sử dụng cho vật nuôi, đó là lý do tại sao chúng còn được gọi là đậu bò.

Khi một thành phố ở Mississippi (Mỹ) bị cắt nguồn cung cấp lương thực trong gần hai tháng, chính thức ăn gia súc này đã cứu sống họ. Kể từ đó, nó được gắn liền với sự may mắn, và được ăn ở nhiều nước trên thế giới vào dịp năm mới như một loại thức ăn may mắn.

3. Trái cây

Người ta tin rằng ăn 12 loại trái cây - mỗi trái một quả khi đồng hồ kêu vào lúc nửa đêm - sẽ mang lại 12 tháng may mắn. Đây tiếp tục là một phong tục phổ biến ở Mỹ và châu Âu. 4. Cá

Cá Shutterstock

Các chuyên gia ẩm thực Trung Quốc tin rằng từ "cá" trong tiếng Trung Quốc phát âm giống từ "dư". Đây là một trong nhiều lý do tại sao cá trở thành một trong những thực phẩm may mắn nhất trên thế giới.

5. Bánh rán

Người ta tin rằng hình dạng tròn của các loại thực phẩm có hình tròn như bánh mì tròn và bánh rán được cho là để bắt chước năm tròn đầy. Chúng không chỉ được coi là vật may mắn mà còn là những món ăn sáng ngon miệng.

6. Quả hạch

Quả hạch tượng trưng cho cuộc sống mới . Chúng thường được sử dụng làm quà tặng cho bạn bè và gia đình trong dịp Giáng sinh và năm mới để khởi đầu may mắn. Trong những lễ hội này, bánh ngọt, bánh nướng xốp và các món tráng miệng khác được nhồi với các loại hạt vì cùng một lý do. 7. Cam Theo truyền thống Trung Quốc, các loại trái cây có màu vàng như cam được coi là may mắn. Quýt được cho là mang lại sự giàu có, trong khi cam được biết đến là vật may mắn của bạn. Cả hai loại trái cây này đều được sử dụng rộng rãi trong dịp Tết Nguyên Đán. Cũng do thu hoạch dồi dào trong dịp tết, những trái cây họ cam quýt này cũng biểu thị cho sự dồi dào và hạnh phúc. 8. Đậu lăng Ở Ấn Độ, người ta thường ăn đậu lăng vào dịp năm mới. Mối liên hệ của đậu lăng với sự may mắn rất đơn giản - đậu lăng giống như tiền xu, vì vậy chúng được cho là mang lại sự giàu có và thịnh vượng. 9. Lựu

Trái lựu Shutterstock

Ở Hy Lạp, các gia đình đập một quả lựu trước cửa nhà khi đồng hồ điểm 12 vào đêm giao thừa. Hạt rơi ra càng nhiều thì gia đình đó càng gặp nhiều may mắn và thịnh vượng. Từ đó, nhiều nơi trên thế giới cũng gắn những quả lựu với những điều may mắn vào năm mới, theo Times of India.