Acecook Việt Nam tham gia nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ATTP và dinh dưỡng

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm và Công ty Acecook Việt Nam sẽ phối hợp triển khai chuỗi hội thảo nhằm truyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ về những vấn đề liên quan tới an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách để họ có thể chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe bản thân và gia đình.

Tại lễ ký kết, ông Kajiwara Junichi - Tổng giám đốc Acecook Việt Nam cho biết, chương trình hợp tác lần này là tiền đề vững chắc, tạo nền móng cho những kế hoạch chiến lược dài hạn hơn, toàn diện và triệt để hơn giữa Cục An toàn thực phẩm và Acecook Việt Nam trong tương lai. Đây là năm đầu tiên trong kế hoạch hợp tác 3 năm liên tiếp giữa Cục An toàn thực phẩm và Acecook để giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách.

Được biết, sau lễ ký kết này, trong năm 2019, hai bên sẽ tổ chức các chương trình hội thảo cung cấp thông tin cho hơn 500 phụ nữ khu vực miền bắc ở 3 tỉnh Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Kế hoạch 2020 và 2021 sẽ mở rộng thêm các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Nam.