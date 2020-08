Ăn bắp cải giảm nguy cơ đau tim

Trong nghiên cứu được công bố trên chuyên san British Journal of Nutrition, các chuyên gia khảo sát dữ liệu của 684 phụ nữ lớn tuổi tại Úc và thấy rằng những người ăn hơn 45 gr rau họ cải mỗi ngày giảm được gần 50% nguy cơ can xi tích tụ ở động mạch chủ , so với những người ít hoặc không ăn rau họ cải mỗi ngày.