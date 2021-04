Ăn quá nhanh khiến bạn dễ tăng cân đấy!

Các nhà nghiên cứu đã xem xét hai nghiên cứu khác nhau về người lớn và trẻ em để xác định xem liệu có mối liên hệ nào giữa chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn, số anh chị em của bạn và vị trí của bạn trong thứ tự sinh (nếu bạn không phải là con một).

Họ phát hiện ra rằng những đứa trẻ đầu lòng có khả năng ăn nhanh gấp đôi những đứa trẻ khác và số lượng anh chị em cao hơn có liên quan đến tốc độ ăn nhanh.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng ăn nhanh hơn có liên quan đến việc tăng nguy cơ béo phì . Ăn nhanh có xu hướng ăn với số lượng lớn hơn, và ngay cả khi bạn không thể quay lại trong vài giây, ăn nhanh hơn sẽ làm giảm cảm giác no. Điều đó có nghĩa là bạn có nhiều khả năng sẽ ăn nhẹ ngay sau đó, làm tăng lượng calo trong ngày, theo Eat This, Not That!