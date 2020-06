Ăn uống, tập luyện thế nào để giảm nhanh mỡ cánh tay?

Để giảm nhanh mỡ thừa dưới cánh tay, các chuyên gia khuyến cáo hãy thực hiện những biện pháp sau:

1. Cuộn tay trước

Một trong những cách dễ dàng nhất để đánh tan mỡ cánh tay là giúp cơ bắp tay săn chắc. Để làm được việc này, các bài tập cuộn cơ tay trước bằng tạ đơn sẽ là lựa chọn rất tốt, theo Eat This, Not that.

Động tác này rất dễ thực hiện và chỉ cần một hoặc hai tạ đơn với cân nặng vừa phải. Chúng ta có thể mua tạ về nhà tập hoặc đến phòng gym đều được.

2. Tăng khẩu phần protein

Tập luyện sẽ giúp cơ bắp tay trở nên săn chắc và giảm mỡ. Một chế độ ăn giàu protein sẽ tăng cường hiệu quả tập luyện.

Ăn đủ protein có thể giúp tăng tổng hợp cơ thêm 25%, tức là cơ sẽ khỏe hơn và phát triển nhanh hơn, một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of Nutrition phát hiện.

3. Tập luyện kết hợp với cardio

Tập luyện sức mạnh với các động tác cuộn bắp tay với tạ sẽ giúp cơ săn chắc hơn. Tuy nhiên, để đánh tan mỡ cánh tay thì tập cardio vẫn là hiệu quả nhất.

Do đó, muốn cơ cánh tay săn chắc và tan mỡ nhanh thì phải tập kết hợp cả cuộn tay bằng tạ đơn với cardio.

4. Tập số lần nhiều hơn

Để giảm nhanh mỡ cánh tay thì không nhất thiết phải tập với tạ nặng. Tập tạ nhẹ với số lần mỗi hiệp tăng lên cũng mang lại hiệu quả rất tốt.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Applied Physiology đã thực hiện thí nghiệm với 2 nhóm. Nhóm thứ nhất tập với trọng lượng tạ nặng nhưng số lần nâng mỗi hiệp là thấp. Nhóm thứ hai nâng tạ nhẹ hơn nhưng số lần nâng mỗi hiệp cao hơn nhiều.

Sau 12 tuần, các nhà nghiên cứu phát hiện cả 2 nhóm đều có khối lượng cơ và sức mạnh tăng thêm như nhau. Vì vậy, những người ngại tập tạ với khối lượng nặng hoàn toàn có thể tập nhẹ hơn nhưng với số lần nâng mỗi hiệp tăng lên, theo Eat This, Not that.