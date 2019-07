Ăn vặt với nho khô

Ngăn ngừa ung thư là công dụng khác của nho khô khi hàm lượng chất chống ô xy hóa cao trong nho khô vô hiệu hóa các gốc tự do gây tổn thương tế bào. Chính các gốc tự do kích thích sự phát triển của các tế bào ung thư. Ăn nho khô có thể tránh được nguy cơ này, theo chuyên san European Journal of Cancer.