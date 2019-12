Bác sĩ cũng sốc: Phát hiện hơn 700 con sán dây trong người bệnh nhân

Người đàn ông tên Chu Trọng Phát, 43 tuổi. Ông bị nhiễm sán dây do ăn thịt lợn chưa được nấu chín hoàn toàn, Fox News đưa tin.

Bệnh nhân bị nhiễm ký sinh trùng Taenia solium, hay còn gọi là sán dải heo . Ông được điều trị tại Bệnh viện liên kết thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện có đến hơn 700 trăm con sán dây trong cơ thể bệnh nhân, theo Mirror.

Ban đầu, người đàn ông đã mua thịt lợn và thịt cừu về làm lẩu cay. Sán dây được cho là xâm nhập vào cơ thể khi ông ăn thịt chưa nấu chín.

Vài ngày sau khi ăn, ông cảm thấy bị chóng mặt và đau đầu. Khi đêm ngủ, bệnh nhân còn bị co giật. Tuy nhiên, ông vẫn đi làm bình thường. Tại nơi làm việc, người đàn ông này lại lên cơn co giật và được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, theo Next Shark.

“Mỗi bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sẽ có những phán ứng khác nhau, tùy thuộc vào bộ phận mà ký sinh trùng tấn công”, bác sĩ Hoàng Kiến Vinh, người trực tiếp điều trị cho ông Phát, tiết lộ.

Với trường hợp bị ký sinh trùng tấn công vào não và ngực, ông Phát đã bị co giật và bất tỉnh. Trong khi đó, một số ca bệnh khác lại có triệu chứng ho dữ dội do các u nang chứa ký sinh hình thành trong phổi.

Bác sĩ đã kê thuốc diệt sán dây và một số loại thuốc khác để bảo vệ các cơ quan tránh bị ký sinh trùng gây tổn thương.

Sau một tuần nhập viện, ông Trọng Phát đã hồi phục. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định là liệu bệnh nhân có bị những tổn hại sức khỏe về lâu dài hay không.

Trứng sán dây có nhiều trong phân của động vật bị ký sinh. Phân này có thể xâm nhập vào đất và nguồn nước. Trứng sán dây tồn tại trong môi trường ẩm ướt vài ngày đến vài tháng.

Khi bò, lợn ăn hay uống cỏ, nước có trứng sán dây thì sẽ bị nhiễm. Trứng sán dây nở thành ấu trùng trong ruột. Ấu trùng xâm nhập vào máu và đi đến các bộ phận khác trong cơ thể, theo Fox News.