Bác sĩ khuyến khích đàn ông ăn 17 loại thực phẩm này

Eat This, Not That! đã yêu cầu các bác sĩ chọn lựa những loại thực phẩm tốt nhất mà họ nghĩ nam giới nên ăn nhiều hơn hằng ngày. Dưới đây là 17 trong số đó.

1. Trái bơ

Natasha Bhuyan, tiến sĩ, bác sĩ gia đình ở Phoenix, Arizona (Mỹ) cho biết: Bơ là một nguồn cung cấp chất béo lành mạnh. Vì bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho cả nam giới và phụ nữ, nên bất kỳ loại thực phẩm tốt cho tim nào cũng cần được đưa vào chế độ ăn uống.

2. Trái lựu

Quả lựu Shutterstock

Sophia Tolliver, tiến sĩ, trợ lý giáo sư lâm sàng của Family Medicine ở Ohio State University's Wexner Medical Center (Mỹ), cho biết: Ăn lựu có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Chúng cũng là một nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa tốt có thể giúp giữ cho các động mạch không bị xơ cứng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

3. Quả hạnh

"Hạnh nhân (quả hạnh) là một siêu thực phẩm tự nhiên. Chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có thể giúp tăng cường trí não và khối lượng cơ bắp. Ăn hạnh nhân thường xuyên có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể của nam giới. Hãy đảm bảo ăn đủ lượng khuyến nghị mỗi ngày (20 quả hạnh nhân)", Amy Shah, bác sĩ y khoa được chứng nhận kép chuyên về miễn dịch học, dinh dưỡng và sức khỏe ở Mỹ, cho biết.

4. Gan

"Gan bò có các vitamin thiết yếu như vitamin A , B, folate và các khoáng chất như kẽm, đồng và sắt. Mật độ dinh dưỡng của gan bò giúp sử dụng ô xy của các tế bào hồng cầu có thể làm tăng sức chịu đựng", Gabrielle Lyon, bác sĩ y học chức năng ở thành phố New York (Mỹ), cho biết.

5. Quả việt quất

Tiến sĩ Bhuyan cho biết: Quả việt quất có nhiều chất chống ô xy hóa cũng như các lợi ích dinh dưỡng khác, như chất xơ, vitamin K, magiê và vitamin C. Chúng cũng có thể giúp giảm viêm.

6. Gừng

Tiến sĩ Tolliver nói: Siêu thực phẩm này có thể đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày và giảm chứng khó tiêu. Ngoài ra, gừng còn chứa một chất có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

7. Cá hồi

Cá hồi với đậu, rau Shutterstock

Cá hồi có thể được nấu chín và phục vụ theo nhiều cách khác nhau. Cá hồi rất giàu chất béo omega-3 có thể giúp ích cho sức khỏe tim mạch, giảm đau ngực và cung cấp các đặc tính chống viêm. Hãy kết hợp loại cá tốt cho tim mạch này vào chế độ ăn uống của bạn với sushi, cá hồi nướng và hơn thế nữa, tiến sĩ Shah cho biết.

Tiến sĩ Lyon nói thêm: "EPA và DHA, hai omega-3 chính được tìm thấy trong cá hồi, có thể giúp nâng cao chất dẫn truyền thần kinh dopamine. Trong khi dopamine đóng nhiều vai trò đối với sức khỏe của bạn, một chức năng quan trọng là giúp tăng ham muốn và ham muốn tình dục".

8. Bít tết

Tiến sĩ Lyon cho biết: Thịt bò là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh tuyệt vời để giúp xây dựng cơ nạc. Bít tết cung cấp nguồn carnosine tự nhiên, được chứng minh là giúp tăng cường hoạt động thể chất. Bít tết cũng là một nguồn giàu creatine cho hiệu suất và phục hồi sau khi tập thể dục. Đây là nguồn cung cấp L-carnitine tuyệt vời, có thể giúp ích cho sức khỏe tim mạch và tăng sản xuất oxit nitric, đóng vai trò thiết yếu trong chức năng cương dương.

9. Hạt lanh

Tiến sĩ Bhuyan cho biết: Hạt lanh chứa nhiều a xít béo omega-3 có nguồn gốc thực vật, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch, đồng thời nâng cao mức dopamine trong não kích hoạt phản ứng tình dục của nam giới.

10. Dầu ô liu

"Dầu ô liu chứa chất béo không bão hòa đơn đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đột quỵ. Loại dầu đặc biệt này cũng chứa một chất đặc biệt có đặc tính giảm đau tương tự như ibuprofen", tiến sĩ Tolliver nói.

11. Cà chua

"Cà chua rất giàu chất chống ô xy hóa gọi là lycopene. Việc có các loại thực phẩm giàu lycopene trong chế độ ăn uống của bạn đã cho thấy rằng nam giới ít có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt hơn. Kết hợp cà chua hàng ngày trong chế độ ăn uống của bạn với salad, bánh mì sandwich và súp”, tiến sĩ Shah cho biết.

12. Đậu

Theo tiến sĩ Tolliver, đậu có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nếu lượng đường trong máu được ổn định, điều này có thể dẫn đến việc giảm cảm giác thèm ăn và giảm cân.

13. Cải bó xôi (rau bina)

Theo tiến sĩ Shah, rau bina có đặc tính giàu chất dinh dưỡng đối với nam giới. Nó chứa rất nhiều chất sắt, chống ung thư, chống viêm và có thể hỗ trợ thị lực của bạn. Hãy thêm rau bina vào chế độ ăn uống của bạn với sinh tố protein, salad hoặc món xào.

Tiến sĩ Bhuyan nói thêm: "Rau bina là siêu thực phẩm ban đầu và chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho nam giới và phụ nữ".

14. Trứng

Tiến sĩ Lyon cho biết: "Trứng cung cấp một nguồn tuyệt vời vitamin D và cholesterol; các hormone được tạo ra từ cholesterol. Vì căng thẳng và lo lắng là hai nguyên nhân phổ biến của ED, nên điều quan trọng là chúng ta phải giúp giảm chúng theo bất kỳ cách nào có thể. B5 và B6, hai loại vitamin quan trọng trong việc giúp cơ thể bạn điều chỉnh căng thẳng và cortisol".

15. Cá ngừ

Tiến sĩ Tolliver cho biết: Cá ngừ chứa vitamin D có thể giúp xương của bạn chắc khỏe hơn. Vitamin D cũng có thể giúp tăng cường mức testosterone.

Tiến sĩ Shah nói: Pro trong men vi sinh có tác dụng đúng với sữa chua Hy Lạp. Lợi khuẩn có thể giúp đi tiêu, hệ thống miễn dịch mạnh hơn và hấp thụ vitamin cao hơn. Hãy bắt đầu bữa sáng với sữa chua Hy Lạp - trong sinh tố hoặc ăn bình thường, theo Eat This, Not That!

17. Con hàu

Hàu cung cấp nhiều chất kẽm, rất có ích cho nam giới Shutterstock

"Hàu là một trong những nguồn cung cấp kẽm tự nhiên tốt nhất. Thiếu kẽm được cho là một yếu tố góp phần gây ra chứng bất lực. Kẽm không chỉ đóng vai trò giúp tăng cường chức năng miễn dịch cũng như tăng cường testosterone mà còn sản xuất tinh trùng và sửa chữa tế bào", tiến sĩ Lyon nói.