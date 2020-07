Bác sĩ khuyên phụ nữ đừng mang thai trong 2 năm vì Covid-19

Bác sĩ sản khoa hàng đầu Papua New Guinea, tiến sĩ Glen Mola tại Đại học Papua New Guinea, đã khuyên phụ nữ không nên mang thai trong vòng hai năm, chờ đại dịch Covid-19 qua đi.

Lý do là bởi những lo ngại về virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) và tác động của việc phong tỏa đã khiến nhiều phụ nữ từ chối thăm khám y tế.

Tiến sĩ Mola nêu ví dụ về một phụ nữ 20 tuổi, Marie (tên giả) đã mất con và bị mù sau khi liên tục từ chối điều trị vì “chúng ta đang phong tỏa mà”. Marie bị tiền sản giật, biến chứng gây tổn thương thần kinh và não. Hậu quả, cô mất con và tình trạng mù có khả năng là vĩnh viễn, theo The Guardian.

“Chúng tôi đã thực hiện khoảng 2.000 xét nghiệm, kết quả vẫn chưa hoàn thành, nhưng điều tôi có thể nói là sự phơi nhiễm với Covid-19 tại Papua New Guinea nói chung rất thấp, tỉ lệ người có kháng thể rất thấp, trong phạm vi từ 2-3%”, bác sĩ Evelyn Lavu nói.

Papua New Guinea hiện nay đã có thể cung cấp cho nhân viên y tế các thiết bị bảo hộ y tế cá nhân và bộ dụng cụ xét nghiệm do Trung Quốc , Úc và New Zealand tặng.