Bác sĩ nói về cách giảm cân lành mạnh và bền vững

Dưới đây là một số khuyến nghị của bác sĩ, theo Eat This, Not That!

1. Dự trữ thức ăn

Bác sĩ Youdim nói: “Hãy tạo ra môi trường để thành công bằng cách dự trữ những lựa chọn lành mạnh trong tủ lạnh và tủ đựng thức ăn”.

Khi tủ lạnh và tủ đựng thức ăn của bạn chứa đầy những món đồ lành mạnh, bạn sẽ dễ dàng theo một chế độ ăn uống bổ dưỡng mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó.

2. Dành thời gian nấu ăn

Bác sĩ Youdim nói: “Hãy nhớ rằng bạn không cần phải dành cả ngày trong bếp để chuẩn bị một bữa ăn lành mạnh”.

Ăn uống lành mạnh không có nghĩa là dành hàng giờ trong bếp! Trên thực tế, có rất nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn mà bạn có thể chế biến dễ dàng có tác dụng tốt cho một chế độ ăn uống lành mạnh, theo Eat This, Not That!

Bạn có thể chuẩn bị những bữa ăn trưa dễ dàng chỉ với 3 nguyên liệu trở xuống để có một ngày làm việc thoải mái hơn, và thực hiện nhiều công thức dễ dàng nhất để chuẩn bị các bữa ăn khác.

3. Ngủ đủ giấc

Người lớn trung bình nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm để có sức khỏe tối ưu Shuttertock

Theo bác sĩ Youdim, các nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ làm tăng kích thích tố đói.

Một nghiên cứu được Tạp chí Nghiên cứu Giấc ngủ (Mỹ) xuất bản cho thấy chỉ một đêm thiếu ngủ cũng có thể làm tăng nồng độ ghrelin, loại hoóc môn mà cơ thể sản xuất khiến bạn cảm thấy đói.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết người lớn trung bình nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm để có sức khỏe tối ưu. Vì vậy hãy nhớ nắm bắt những điều đó để tránh ăn vặt vô tâm vào ngày hôm sau.

4. Hãy tử tế với chính mình

Bác sĩ Youdim nói: “Và cuối cùng hãy nhớ trở nên tử tế. Đó là một quá trình nhưng với lòng trắc ẩn và sự cống hiến, bạn sẽ đạt được điều đó!”.

Theo Psychology Today, việc khẳng định tích cực có thể được sử dụng như một chiến thuật để khiến tiềm thức của bạn thay đổi cách nhìn của bạn về các chủ đề cụ thể, bao gồm cả cân nặng và hình ảnh cơ thể.

Các bạn nên biết rằng chế độ ăn kiêng lỗi thời, ăn kiêng nhanh chóng, giải độc và bất kỳ hoạt động hạn chế thực phẩm nào khác không có tác dụng giảm cân lâu dài và bền vững.

Những loại hoạt động này luôn hứa hẹn một tấm vé một chiều để "bạn mảnh mai hơn", miễn là bạn không làm hỏng việc và đi chệch hướng.

Nhưng nếu bạn làm thế thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn thêm chiếc bánh quy đó hoặc quyết định chọn một bát mì ống thay vì salad? Điều đó có sai không?

Tất nhiên là không. Như bác sĩ Youdim gợi ý, hãy tử tế với chính mình. Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh có nghĩa là tìm cách lành mạnh để đưa tất cả các loại thực phẩm bạn yêu thích vào chế độ ăn uống bổ dưỡng vì việc hạn chế thực phẩm rõ ràng không có tác dụng, theo Eat This, Not That!

Với một chút lòng trắc ẩn đối với bản thân, bạn sẽ thấy mình không chỉ hạnh phúc về thể chất với cách ăn mới mà còn hạnh phúc về tinh thần trong cơ thể.