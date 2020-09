Bác sĩ nói về 'làm sao để giảm cân ngay bây giờ?'

Nhưng một khi bạn đã quyết tâm giảm cân, bạn sẽ làm được. Cần có kế hoạch, quyết tâm, sự hỗ trợ, ý chí và một lời hứa và cam kết để thay đổi lối sống của bạn. Nhưng nó có thể. Và ngay cả một lượng giảm cân tương đối nhỏ cũng có lợi ích sức khỏe đáng kể.

Dưới đây là danh sách các lời khuyên của một bác sĩ, nó sẽ dễ dàng giúp bạn giảm cân, theo Eat This, Not That!

1. Thay đổi tư duy của bạn

Tất cả chúng ta đều chỉ biết quá rõ về việc ăn uống theo cảm xúc vì cảm xúc của chúng ta chi phối rất nhiều đến cách ăn uống của chúng ta.

Để giảm cân, bạn cần tìm cách vượt lên trên việc ăn uống theo cảm tính. Điều này có nghĩa là phải xử lý nguyên nhân gốc rễ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có sự hỗ trợ chuyên nghiệp để giúp hiểu và giải quyết những vấn đề này là chìa khóa thành công, theo Eat This, Not That!

2. Tìm hiểu thực tế về lượng calo của bạn

Nếu bạn ăn ít calo hơn và tập thể dục nhiều hơn, bạn sẽ giảm cân. Vì vậy, trước tiên bạn hãy xem xét lượng calo.

Điều quan trọng cần lưu ý là không có chế độ ăn kiêng nào tốt hơn chế độ ăn kiêng nào. Điều quan trọng nhất là tìm ra một chế độ ăn kiêng mà bạn có thể dung nạp, mà bạn có thể tuân theo trong ba đến sáu tháng.

Bạn cần phải đi sâu vào suy nghĩ, quyết định cách bạn sẽ làm và tìm một chế độ ăn uống phù hợp với bạn.

3. Tham gia một nhóm

Đó là một thực tế đã được chứng minh rõ ràng - bạn có nhiều khả năng thành công hơn với việc giảm cân nếu bạn có một số hình thức giám sát. Ví dụ, tham gia một buổi học thông thường và là thành viên của một nhóm, tỷ lệ thành công của bạn sẽ tốt hơn nhiều so với việc bạn đi một mình, theo Eat This, Not That!

4. Tập thể dục nhiều hơn

Bạn sẽ giảm nhiều cân hơn, nếu bạn tham gia tập thể dục thường xuyên. Cũng có rất nhiều lợi ích sức khỏe từ việc tập thể dục.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần. Điều gì được coi là tập thể dục cường độ trung bình? Đó là bất cứ điều gì bạn đang di chuyển nhanh hơn, tim đập nhanh hơn, bạn cảm thấy một chút mồ hôi, nhưng bạn vẫn có thể nói chuyện. Hãy nghĩ đến việc đi bộ nhanh, khiêu vũ, làm vườn và đi xe đạp.

5. Ghi nhật ký thực phẩm

Những người viết ra những gì họ ăn và theo dõi hành trình giảm cân của họ có kết quả giảm cân tốt hơn những người không viết Shutterstock

Rất thú vị khi lưu ý rằng những người viết ra những gì họ ăn và theo dõi hành trình giảm cân của họ có kết quả giảm cân tốt hơn những người không viết.

Bằng cách theo dõi lượng thức ăn của mình, bạn đang đo kích thước khẩu phần, cân lượng thức ăn và nhận biết lượng dinh dưỡng hàng ngày của mình. Bạn có thể theo dõi thực phẩm trong một cuốn nhật ký viết tay hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng theo dõi thực phẩm, theo Eat This, Not That!

6. Ăn thức ăn SIRT

Bạn đã nghe nói về sirtuins - được gọi là SIRTS? Đây là các enzym cụ thể "chuyển đổi" trên các thụ thể SIRT, một số trong số đó khuyến khích phân hủy chất béo và ngăn chặn việc sản xuất các tế bào mỡ mới. SIRTS được tìm thấy trong các loại thực phẩm cụ thể như nho, quả mọng, đậu phộng, đậu nành, quả lựu và dầu ô liu.

Hãy chắc chắn rằng bạn cũng nhận được nhiều omega-3, có trong dầu cá, trà xanh, ca cao và nghệ.

7. Lập kế hoạch trước

Cảm giác thèm ăn có thể là một vấn đề khi bạn đang làm quen với cách ăn mới. Một cách để giúp bạn đi đúng hướng tốt nhất là lên kế hoạch cho các bữa ăn của bạn. Hãy suy nghĩ trước và dự trữ các nguyên liệu để bạn có thể tự làm súp và sinh tố rau hoặc trái cây tươi.

Nếu bạn đang muốn ăn vặt, một gợi ý hay là ăn thêm các loại hạt. Mọi người thường tránh các loại hạt vì họ nghĩ rằng chúng có nhiều chất béo và đầy calo. Tuy nhiên, chúng chứa nhiều protein và chất xơ (giúp bạn no lâu hơn), chứa chất béo lành mạnh và không làm tăng cân, theo Eat This, Not That!

8. Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ rất quan trọng đối với nỗ lực giảm cân của bạn. Trong khi bạn đang ngủ, cơ thể bạn đang tạo ra hoóc môn leptin, giúp bạn cảm thấy no và giảm cảm giác thèm ăn. Thêm vào đó, thiếu ngủ có liên quan đến bệnh béo phì.

Vì vậy, bạn nên ngủ 7-9 giờ mỗi đêm. Hãy nghĩ về thói quen trước khi đi ngủ, giường ngủ, phòng ngủ và cách bạn có thể ngủ ngon hơn. Đảm bảo bạn có thói quen dành thời gian cho giấc ngủ và tận hưởng giấc ngủ của mình.

9. Tiếp tục bước tới

Hãy chắc chắn rằng bạn cũng nói chuyện với bác sĩ của mình, vì bạn sẽ muốn kiểm soát mọi tình trạng bệnh lý tiềm ẩn mà bạn có thể mắc phải có thể cản trở nỗ lực giảm cân của bạn. Chỉ cần tiếp tục vượt qua nó, và bạn sẽ thấy kết quả mình muốn, theo Eat This, Not That!