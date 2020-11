Bác sĩ tim mạch tiết lộ 6 loại thuốc bổ sung họ uống mỗi ngày

Sau đây, các bác sĩ tim mạch hàng đầu chia sẻ các loại vitamin, khoáng chất và các chất bổ sung mà họ dùng để giữ sức khỏe.

Và đây là 6 loại thuốc bổ sung mà bác sĩ tim mạch dùng mỗi ngày, theo Best Health. Tuy nhiên, trước khi dùng thuốc bổ sung, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

1. Omega-3

Có nhiều trong các loại cá béo như cá thu, cá ngừ, cá hồi và cá mòi, những chất béo lành mạnh này có thể làm giảm chứng viêm dẫn đến bệnh tim.

Tiến sĩ Suzanne Steinbaum, bác sĩ tim mạch ở New York (Mỹ), cho biết: “Cơ thể không thể tạo ra những chất béo lành mạnh này, nên phải hấp thu từ thức ăn”.

Omega-3 có thể làm giảm nguy cơ suy tim Ảnh minh họa: Shutterstock

Tiến sĩ Steinbaum cho biết đôi khi cô không đạt được khuyến nghị ăn cá 2 lần một tuần, vì vậy cô uống bổ sung omega-3 hằng ngày. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những chất bổ sung này cũng có thể làm giảm nguy cơ suy tim, theo Best Life.

2. Vitamin D

Vitamin D còn được gọi là vitamin ánh nắng mặt trời do cơ thể sản xuất ra khi da tiếp xúc với ánh nắng.

Kem chống nắng và việc tránh ánh nắng mặt trời có thể ngăn cản sự hấp thụ vitamin D, và mức độ vitamin D thấp dẫn đến nhiều bệnh, kể cả bệnh tim. Tiến sĩ Steinbaum cho biết: “Tôi uống vitamin D 2.000 đơn vị quốc tế mỗi ngày để đảm bảo đủ mức cần thiết”, theo Best Life.

Nên xét nghiệm máu để đo mức vitamin D, để biết có cần bổ sung hay không.

3. Tỏi

Tỏi giúp giảm mức cholesterol trong máu, giảm huyết áp và giảm lượng đường trong máu. Nhiều người không thể chịu được mùi tỏi, thì uống bổ sung viên tỏi là cách tiện lợi nhất.

Tiến sĩ Matthew Budoff, giáo sư, bác sĩ tim mạch tại Trường Y David Geffen tại UCLA (Mỹ) chia sẻ: “Tôi bắt đầu uống viên tỏi cách đây vài năm, khi tôi biết mình bị huyết áp cao”.

Ông uống 2 viên tỏi mỗi ngày. Ông nói: “Tôi đã dẫn đầu nhiều nghiên cứu đã phát hiện tỏi có tác dụng điều trị xơ vữa động mạch và giảm huyết áp. Tôi muốn giới thiệu nó cho những người bị huyết áp cao hoặc bị bệnh tim", theo Best Life.

4. Glucosamine

Tiến sĩ Perry Frankel, bác sĩ tim mạch ở Lake Success, New York (Mỹ), đang bổ sung glucosamine hằng ngày.

Tiến sĩ Frankel cho biết: “Nhiều nghiên cứu đã chứng minh là glucosamine tốt cho khớp và thậm chí một nghiên cứu còn chứng minh nó hiệu quả hơn một số loại thuốc giảm đau. Nó cũng giúp hình thành sụn mới”.

Đây là một trong những lý do mà glucosamine đứng đầu danh sách các phương pháp điều trị viêm khớp tại nhà, ngay cả các bác sĩ cũng khuyên dùng.

5. Vitamin C

Nhiều người uống bổ sung chất chống ô xy hóa này.

Tiến sĩ Frankel nói: “Dữ liệu cho thấy nó giúp tăng cường hệ miễn dịch”, điều này cần cho những người làm việc trong các bệnh viện.

Tiến sĩ David A. Greuner, bác sĩ phẫu thuật tim mạch, từ Hiệp hội phẫu thuật NYC (Mỹ), đồng ý: “Tôi uống Vitamin C vì tác dụng chống ô xy hóa, tác dụng đối với việc duy trì sức khỏe tổng thể và làn da, và thực tế là tôi không bao giờ ăn đủ trái cây”.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế, thiếu hụt vitamin C có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung vitamin C có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, đặc biệt là ở những người có lượng vitamin C trong máu thấp, theo Best Life.

6. Vitamin tổng hợp

Tiến sĩ Mehmet Oz, bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Columbia (Mỹ), nói rằng: “Vitamin tổng hợp là chất bổ sung cần thiết nhất để bổ sung hằng ngày” và ông luôn thực hành những gì ông giảng dạy. Ông viết trên trang web của mình: “Hãy đảm bảo rằng vitamin tổng hợp bạn uống gồm có chứa đủ các vitamin A , C, D, E và K, cũng như kali, kẽm và iốt.

Tuy nhiên, đối với những người có chế độ ăn uống đầy đủ và lành mạnh, có thể không cần thiết phải bổ sung, theo Best Life.