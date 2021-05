Bạn đã biết cách tập yoga để giảm cân?

Lợi ích từ việc luyện tập yoga

Yoga có nhiều công dụng trong việc nâng cao sức khỏe , duy trì vóc dáng lý tưởng và giúp giảm cân. Vậy giảm cân bằng yoga như thế nào để mang lại hiệu quả như mong đợi?

Theo cô Hồng Nhung, yoga có nhiều tư thế giúp luyện cơ bắp, sự dẻo dai của cơ thể và điều hòa hơi thở. Những tư thế khó sẽ giúp đốt cháy calo nhiều và nhanh giảm cân hơn. Tuy là chúng ta nhìn thấy động tác có vẻ chậm, nhưng khi tập yoga đòi hỏi các cơ phải hoạt động hết công suất để thực hiện các tư thế và giữ thế, đặc biệt là những tư thế khó. Điều này thúc đẩy cơ thể tiêu hao năng lượng.

Về sức khỏe thể chất, yoga giúp cơ thể khỏe mạnh, giữ thăng bằng tốt nhờ những tư thế, chuỗi động tác trong yoga tác động lên nhiều hướng, nhiều cơ quan, bộ phận trên cơ thể. Việc căng, duỗi, ép, gập,… các cơ giúp cơ bắp dẻo dai, các khớp linh hoạt, vóc dáng được điều chỉnh đẹp hơn.

Một trong 5 điểm của yoga đó là “dinh dưỡng đúng”, tức là một chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh Shutterstock

Về tinh thần, yoga lắng nghe chuyển động của từng bộ phận cơ thể và hơi thở giúp đầu óc thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả.

Trong yoga còn có thư giãn và thiền định, giúp chúng ta có được sự bình yên, suy nghĩ tích cực, sáng suốt và lạc quan hơn.

Tập yoga có nên nhịn ăn để giảm cân?

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng để đạt được hiệu quả như mong đợi, chúng ta cần kiên trì, không nóng vội. Đặc biệt, yoga không hướng đến mục tiêu giảm calo mà nhịn ăn

Một trong 5 điểm của yoga đó là “dinh dưỡng đúng”, tức là một chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh: Nhiều rau xanh, ít chất béo, giàu chất xơ, uống đủ nước, kiểm soát tốt lượng calo nạp vào cơ thể.

“May mắn là yoga giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, mang lại tinh thần sảng khoái. Và điều này còn giúp bạn có ý chí mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết tình trạng thừ cân của mình. Bởi vì việc giảm cân phụ thuộc rất lớn vào ý chí”, cô Nhung chia sẻ thêm.

Để việc luyện tập yoga hiệu quả, bạn cần hiểu rõ thể trạng của mình để chọn những bài tập phù hợp, vừa sức, không nóng vội.

“Thời điểm tập yoga lý tưởng là vào buổi sáng. Khi tập, không để cơ thể quá no hay quá đói. Khi quá no, nguồn cung cấp máu đổ dồn cho việc tiêu hóa thức ăn, do đó cơ bắp không đủ năng lượng thực hiện tư thế. Tương tự, việc nhịn đói cũng khiến bạn không có năng lượng để luyện tập. Bạn nên ăn một chút gì đó trước buổi tập khoảng một tiếng nhé”, cô Nhung chia sẻ.

Đối với những ai lần đầu tập yoga, cô Nhung cũng nói thêm, yoga không phải là phép màu cho nên ý chí của bạn rất quan trọng. Bạn nên kiên trì theo 5 điểm: Hít thở đúng - tư thế đúng - thư giãn đúng - dinh dưỡng đúng - tư duy tích cực và thiền định.