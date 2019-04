Bảo vệ da ngày nắng nóng như thế nào?

Theo Bệnh viện Da liễu T.Ư (Hà Nội), chỉ số tử ngoại/tia cực tím hay chỉ số UV là chỉ số đo lường theo tiêu chuẩn quốc tế về cường độ của bức xạ tử ngoại từ mặt trời tại một địa điểm cụ thể vào một ngày cụ thể.

Nhiều tác hại do tia tử ngoại

Ý nghĩa của chỉ số tử ngoại/tia cực tím hay chỉ số UV giúp mọi người biết được cường độ của tia tử ngoại, từ đó có các biện pháp bảo vệ, vì tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời sẽ gây bỏng nắng, tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, lão hóa da...

Tác hại cấp tính phổ biến nhất là cháy nắng do tiếp xúc quá mức trong thời gian ngắn. Nắng nóng đỉnh điểm có thể gây say nắng hoặc say nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiếp xúc với UV tích lũy, tức việc phơi nắng khi tia UV cao xảy ra thường xuyên và kéo dài, có thể dẫn đến lão hóa da sớm, đặc biệt là ung thư da.

Bệnh viện Da liễu T.Ư cho biết hiện tại có tiếp nhận điều trị các trường hợp bị ung thư da, lão hóa da do ánh sáng, một vài trường hợp cháy nắng.

Các biện pháp chống nắng

Bệnh nhân ung thư da tăng đều hằng năm Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu T.Ư hiện đang theo dõi và điều trị cho nhiều ca bệnh ung thư da. Mỗi năm có khoảng 300 ca ung thư da điều trị tại bệnh viện, số mắc ung thư da tăng khoảng 15%. Ung thư da do nhiều nguyên nhân, trong đó tia cực tím là nguyên nhân chính. Cần chú ý tránh ánh nắng mặt trời từ 10 - 16 giờ. Khi ra nắng, cần đảm bảo các biện pháp chống nắng, sử dụng kem chống nắng, lựa chọn loại có quang phổ rộng (broad spectrum) đủ khả năng chống lại tia UVB (SPF), UVA (PA), SPF 30 trở lên, PA +++. Cần chú ý tránh ánh nắng mặt trời từ 10 - 16 giờ. Khi ra nắng, cần đảm bảo các biện pháp chống nắng, sử dụng kem chống nắng, lựa chọn loại có quang phổ rộng (broad spectrum) đủ khả năng chống lại tia UVB (SPF), UVA (PA), SPF 30 trở lên, PA +++.

Nếu chọn và sử dụng đúng kem chống nắng sẽ có tác dụng như một lá chắn cho làn da (hấp thu UV hoặc phản chiếu), giúp bảo vệ da khỏi những tác hại từ ánh nắng mặt trời.

Nên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ đồng hồ hoặc sau khi tiếp xúc với nước để đảm bảo hiệu quả bảo vệ da. Có thể thoa chồng kem chống nắng nhiều lần lên lớp trước mà không cần rửa mặt hay tẩy trang lại.

Nếu môi trường quá bụi bặm, chỉ cần rửa lại mặt bằng nước thường trước khi bôi chống nắng lần sau. Không phải ra nắng mới cần chống nắng mà ngay cả khi ở trong nhà có nhiều cửa kính, ánh nắng xuyên qua cũng khiến da bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nên sử dụng kính mắt có tác dụng chống tia UV, đội mũ, quần áo chống nắng khi ra ngoài trời.

Uống đủ nước, ăn rau củ quả tươi. Bên cạnh nước lọc, có thể bổ sung nước khoáng, nước ép trái cây giàu vitamin.