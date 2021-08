Bé 2 tuổi hôn mê, tím tái do té ao

Ngày 22.8, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận một trường hợp trẻ B.Đ.Th.Đ. (2 tuổi, ngụ ở Cần Giuộc, Long An), được chuyển từ bệnh viện địa phương với chẩn đoán ngạt nước do té ao.

Theo thông tin ghi nhận, trong lúc mẹ bé dọn dẹp nhà cửa không để ý, Đ. đã đi ra trước nhà chơi và không may té xuống ao nuôi cá. Người nhà phát hiện, vớt trẻ lên và đưa trẻ đến bệnh viện địa phương trong tình trạng hôn mê, tím tái thở yếu, co gồng, được các bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản, chống co giật, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố