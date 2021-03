Bé gái bị dập nát bàn tay do cho tay vào máy xay hoa quả đang chạy

Các bác sĩ cho biết, mỗi ngày Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp nhận hàng chục ca tai nạn sinh hoạt , những trường hợp tai nạn cho tay vào máy xay hoa quả hay máy xay thịt, cá, hay máy tời vải, máy giặt… đều gặp tổn thương phức tạp do bị nghiền nát nên phần lớn không cứu được toàn vẹn bàn tay. Đáng lưu ý, trẻ nhỏ thường hiếu động, thích tò mò, chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích.

Do đó, các gia đình cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong quá trình sử dụng. Nếu không may xảy ra tai nạn, nên sơ cứu và nhanh chóng đến cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.