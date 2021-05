Bé gái thủng ruột do nuốt bi nam châm từ búp bê

Báo The Guardian đưa tin Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA, trụ sở tại Ý) vừa kết luận phẩm màu nhân tạo E171 (titanium dioxide), loại phụ gia được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, là không an toàn.