Bệnh tiểu đường và chứng hôi miệng có liên hệ gì?

Hôi miệng được gọi là chứng hôi miệng. Có một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn có thể gây ra hôi miệng như tiểu đường, vấn đề về thận, hen suyễn, xơ nang và ung thư phổi

Mùi trái cây ngọt ngào thường gặp trong trường hợp mắc bệnh tiểu đường. Tương tự, các bệnh khác cũng có thể được nhận biết qua mùi hơi thở, theo Times of India.

Nhưng chính xác thì nguyên nhân gây hôi miệng ở bệnh nhân tiểu đường là gì và bạn có thể đối phó với nó như thế nào?

Hôi miệng ở bệnh nhân tiểu đường

Kiểm tra lượng đường trong máu Shutterstock

Hôi miệng có thể được gây ra ở bệnh nhân tiểu đường chủ yếu là do lượng xeton trong máu cao. Khi mắc bệnh tiểu đường, cơ thể trở nên kháng insulin hoặc không sản xuất đủ insulin.

Do đó, các tế bào không nhận đủ lượng glucose cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Để bù đắp cho điều này, cơ thể bắt đầu đốt cháy chất béo để tạo ra năng lượng nhằm thực hiện các chức năng khác nhau của cơ thể. Khi chất béo dự trữ trong tế bào bị đốt cháy thay vì glucose, nó sẽ tạo ra xeton, bắt đầu tích tụ trong máu và nước tiểu. Mức độ cao của xeton trong cơ thể gây ra mùi hôi đó, theo Times of India.

Mức độ cao của xeton trong cơ thể thực sự có hại và có thể dẫn đến một tình trạng nguy hiểm khác được gọi là nhiễm toan ceton do tiểu đường (DKA). Tình trạng này phổ biến nhất ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 và cần được giải quyết kịp thời.

Các triệu chứng phổ biến của xeton cao

Hơi thở thơm và có mùi trái cây.

Đi tiểu thường xuyên.

Đau bụng, buồn nôn hoặc nôn mửa.

Mức đường huyết cao.

Khó thở hoặc lú lẫn.

Cách kiểm soát mùi hôi

Nếu mùi hôi là do nồng độ xeton trong máu cao thì chỉ có thể kiềm chế bằng thuốc. Nhưng đôi khi nó cũng có thể là do các vấn đề răng miệng. Vì vậy, bạn cần đánh giá kỹ tình hình trước khi đi đến kết luận, theo Times of India.

Đánh răng ít nhất hai lần một ngày.

Đừng quên cạo lưỡi và xỉa miệng.

Giữ cho mình đủ nước.

Theo dõi lượng đường trong máu của bạn.

Sử dụng kẹo bạc hà hoặc kẹo cao su không đường để kích thích tiết nước bọt.

Thường xuyên đi gặp nha sĩ.