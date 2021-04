Bệnh viện Quân y 121: Điểm đến của nhiều bệnh nhân

Bệnh viện hiện đại

BV 121 tọa lạc số 01 đường 30/4, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ( https://benhvienquany121.vn ) là BV đa khoa hạng I, cơ sở khám chữa bệnh tuyến II, trực thuộc Cục Hậu cần - Quân khu 9.

BV 121 hiện có 36 khoa ban với gần 600 cán bộ, nhân viên. Trong đó, hơn 160 bác sĩ (BS), dược sĩ đại học, cử nhân điều dưỡng và trên 75% trình độ sau đại học cùng với trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại, đồng bộ, hoạt động ổn định, đã góp phần ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Thầy thuốc ưu tú, đại tá, BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc BV 121, cho biết các kỹ thuật tiên tiến ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại BV 121, mang lại hiệu quả cao, như: thay đĩa đệm cột sống, thay khớp háng, khớp gối, khớp vai; phẫu thuật bóc u phổi, u trung thất; phẫu thuật nội soi cắt thận, cắt tử cung, cắt bướu giáp; can thiệp mạch qua da; nội soi phế quản, dạ dày, đại tràng; xét nghiệm tìm HP trong viêm loét dạ dày; holter điện tim; phẫu thuật sọ não; gây tê thần kinh bằng máy siêu âm có đầu dò; tán sỏi tiết niệu laser; xét nghiệm tầm soát ung thư; cầm máu tiêu hóa bằng Argon Plasma… BV 121 cũng đã thành lập chuyên khoa ung bướu. Hiện nay BV 121 nhận khám và điều trị cho tất cả bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, khu nội trú 600 giường của BV 121 dành nhiều phòng dịch vụ giúp bệnh nhân điều trị và an dưỡng.

Nhà chỉ huy và Khu điều trị nội trú 600 giường BV 121

Bệnh nhân là trên hết

Trong cấp cứu, điều trị những trường hợp bệnh lý nguy kịch, các thầy thuốc BV 121 luôn nỗ lực hết mình cứu chữa cho người bệnh. Hàng loạt ca bệnh khó đã được BV 121 cứu chữa thành công.

Theo đó ngày 9.3.2021, bệnh nhân N.V.Đ (56 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) nhập viện trong tình trạng đi lại khó khăn, đau tức thắt lưng... Thông qua các kết quả cận lâm sàng, BS phát hiện ông Đ. có khối u rất to chiếm gần hết ổ bụng, từ vùng thượng vị xuống hạ vị chèn đẩy đầu tụy lên trên, đẩy động mạch chủ bụng lệch sang trái ra sau. BS.CKII Trần Văn Biên, Chủ nhiệm khoa Ngoại tổng quát BV 121, cùng các đồng sự tiến hành phẫu thuật trong 6 giờ đồng hồ, bóc tách thành công khối u nặng gần 3 kg. 24 giờ sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định… Đây là một trường hợp bệnh khó, u rất to ở vị trí nguy hiểm, chèn ép vào nhiều cơ quan quan trọng nên cuộc phẫu thuật kéo dài, đối mặt khó khăn, nguy cơ tổn thương cao. Với tinh thần hết lòng vì người bệnh, ê kíp phẫu thuật đã phối hợp tốt với ê kíp gây mê đem lại sự thành công tốt đẹp.

Xe cấp cứu tận nhà của BV 121

BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần cho hay ngày 26.7.2020, BV 121 đã phối hợp Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) thực hiện thành công 6 ca can thiệp mạch vành cho những bệnh nhân đến từ các tỉnh thành. Và đến nay, đã có hơn 30 bệnh nhân được can thiệp mạch vành thành công tại BV 121.

“Thời gian qua, BV 121 cũng đã cứu chữa thành công nhiều ca bệnh nặng như liệt tứ chi do tổn thương đĩa đệm hoặc thân đốt sống cổ; vết thương thấu tim do dao đâm; sốc nhiễm trùng nhiễm độc; sốc chấn thương; rắn độc cắn... Thông qua hệ thống Telemedicine, BV 121 cũng phối hợp chặt chẽ với BV 175, BV 103, BV T.Ư Quân đội 108 tích cực hỗ trợ chuyên môn cho Quân y đảo Thổ Chu (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) xử lý thành công hàng loạt trường hợp cấp cứu... Cơ sở vật chất được xây dựng mới, cảnh quan môi trường xanh, sạch và rất đẹp; nhiều trang thiết bị y tế hiện đại cùng với thái độ hòa nhã, thân thiện của đội ngũ y bác sĩ, chắc chắn rằng chất lượng khám chữa bệnh tại BV 121 càng được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới”, BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần thông tin.