Bệnh viện T.Ư Huế đưa thiết bị hiện đại vào điều trị đột quỵ, tim mạch

Sáng nay 25.9, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, cho biết đơn vị đã công bố quyết định thành lập đơn vị can thiệp tim mạch và đột quỵ tại cơ sở 2 của Bệnh viện T.Ư Huế (đóng tại QL1, địa phận xã Phong An, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) đồng thời đưa vào hoạt động hệ thống DSA hiện đại nhằm góp phần tạo cơ hội cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ, tim mạch.

Hệ thộng DSA hiện đại tại cơ sở 2 (đóng tại xã Phong An, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) Ảnh:Thượng Hiền

Hệ thống DSA là hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền một bình diện treo trần DSA hiện đại, thực hiện được hầu hết các kỹ thuật cao trong bệnh lý đột quỵ, can thiệp tim mạch, can thiệp mạch máu ngoại biên, hỗ trợ điều trị ung thư, điện sinh lý cơ tim, đặt máy tạo nhịp tim, chẩn đoán và can thiệp tim bẩm sinh, đặt Stengraft, thay van động mạch chủ qua da...

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, ngoài các bệnh nhân Covid-19, các bệnh nhân đến từ vùng dịch không thể đến trực tiếp khám chữa bệnh tại cơ sở chính của Bệnh viện T.Ư Huế mà được phân luồng đến khám chữa bệnh tại Cơ sở 2. Vì vậy, việc kịp thời đưa hệ thống DSA hiện đại vào hoạt động tại Cơ sở 2 sẽ mở ra nhiều cơ hội cứu sống cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch như là tim mạch và đột quỵ.

Đội ngũ y bác sĩ vận hành hệ thộng DSA hiện đại để thực hiện các kỹ thuật điều trị bệnh nhân tim mạch, đột quỵ Ảnh: Thượng Hiển