Bị bỏ quên trong ô tô: Nhiều trẻ tử vong do sốc nhiệt

Vụ việc học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa rước học sinh đến trường khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, nhiều phụ huynh có con nhỏ thật sự sốc và lo lắng.

Sốc nhiệt là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các tai nạn xe cộ không va chạm ở trẻ dưới 15 tuổi, theo thống kê của Cơ quan An toàn đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA).

Bác sĩ chuyên khoa nhi Đỗ Tiến Sơn (phụ trách chuyên môn chuyên trang "Chăm con chuẩn Mỹ") giải thích: Cơ thể trẻ không thể kịp điều hòa nhiệt độ so với nhiệt độ môi trường. Thân nhiệt của trẻ con nóng lên nhanh gấp 3 - 5 lần người lớn và các cơ quan trong cơ thể sẽ rối loạn khi thân nhiệt chạm mốc 40 độ C và tiếp tục tăng. Trẻ sẽ tử vong vì sốc nhiệt khi thân nhiệt chạm mốc 42 độ C.